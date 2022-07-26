Россия хочет аннексировать часть Грузии: президент обратилась к международному сообществу

Лидер Грузии выступила с заявлением о намерении РФ аннексировать часть грузинского курорта Бичвинта в рамках договора с так называемой Абхазией. Об этом Саломе Зурабишвили написала в социальной сети Twitter , 26 июля.

"Это форма аннексии территории Грузии Россией, то, что мы видим в Бичвинте. Мы видим острую реакцию людей на эти события. Я категорически осуждаю это и призываю международное сообщество к жесткому реагированию", – сообщила политик.

Известно, что недавно в сети появилось соглашение РФ и Республики Абхазия. В документе предусмотрена "аренда" Россией реликтовой рощи, набережной и акватории в Бичвинте. В целом страна-агрессорка планирует прибрать в свои руки около 186 га земли и 115 га морского пространства.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Подоляк ответил премьеру Грузии , заявившему, что Грузия "больше заслуживает" кандидатства в ЕС, чем Украина. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили на заявления о том, что его страна "больше заслуживает" кандидатства в ЕС, чем Украина. Об этом Подоляк написал на своей официальной странице в социальной сети Twitter. Михаил Подоляк, комментируя заявление грузинского премьера, подчеркнул, что Украина платит страшную цену за выбор быть европейской демократией, а ЕС "платит большую цену, чтобы защитить западную цивилизацию". Также Подоляк подчеркнул, отвечая руководителю грузинского правительства, что ценности важнее выгоды.