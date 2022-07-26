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Россия хочет аннексировать часть Грузии: президент обратилась к международному сообществу

Саломе Зурабишвили заявила о намерении РФ захватить часть грузинского курорта Бичвинта

сегодня, 22:53
Автор:

Лиля Воробьева
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Лидер Грузии выступила с заявлением о намерении РФ аннексировать часть грузинского курорта Бичвинта в рамках договора с так называемой Абхазией. Об этом Саломе Зурабишвили написала в социальной сети Twitter , 26 июля.

Россия хочет аннексировать часть Грузии: президент обратилась к международному сообществу

Президент Грузии Саломе Зурабишвили (фото из открытых источников)

Президент Грузии обратилась к миру с просьбой отреагировать на агрессию со стороны России.

"Это форма аннексии территории Грузии Россией, то, что мы видим в Бичвинте. Мы видим острую реакцию людей на эти события. Я категорически осуждаю это и призываю международное сообщество к жесткому реагированию", – сообщила политик.

Известно, что недавно в сети появилось соглашение РФ и Республики Абхазия. В документе предусмотрена "аренда" Россией реликтовой рощи, набережной и акватории в Бичвинте. В целом страна-агрессорка планирует прибрать в свои руки около 186 га земли и 115 га морского пространства.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Подоляк ответил премьеру Грузии , заявившему, что Грузия "больше заслуживает" кандидатства в ЕС, чем Украина. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили на заявления о том, что его страна "больше заслуживает" кандидатства в ЕС, чем Украина. Об этом Подоляк написал на своей официальной странице в социальной сети Twitter. Михаил Подоляк, комментируя заявление грузинского премьера, подчеркнул, что Украина платит страшную цену за выбор быть европейской демократией, а ЕС "платит большую цену, чтобы защитить западную цивилизацию". Также Подоляк подчеркнул, отвечая руководителю грузинского правительства, что ценности важнее выгоды.




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Источник: https://twitter.com/Zourabichvili_S/status/1551680210541727744?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1551680210541727744%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnv.ua%2Fukr%2Fworld%2Fgeopolitics%2Frosiya-hoche-aneksuvati-chastinu-gruz
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