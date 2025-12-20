logo

Россия планирует нападение на страны Балтии: СМИ обнародовали данные американской разведки

Выводы разведки резко контрастируют с публичными заявлениями президента США Дональда Трампа и его окружения

20 декабря 2025, 00:18
Аналитические материалы американских спецслужб свидетельствуют, что стратегические цели диктатора РФ Владимира Путина значительно шире оккупации Донбасса, Херсонской или Запорожской областей.

Россия планирует нападение на страны Балтии: СМИ обнародовали данные американской разведки

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По оценкам разведки, Кремль стремится установить контроль над всей Украиной, а в перспективе вернуть под свое влияние пространство бывшего СССР. Первые в планах – страны Балтии. Об этом пишет Reuters со ссылкой на шесть источников, знакомых с данными американской разведки.

Эти выводы резко контрастируют с публичными заявлениями президента США Дональда Трампа и его окружения. В Белом доме, продвигая идею скорейшего мирного урегулирования, неоднократно заявляли, что Владимир Путин якобы заинтересован в прекращении войны.

По словам одного из собеседников Reuters, самый свежий разведывательный отчет был подготовлен в конце сентября, и его ключевые оценки остаются неизменными с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Американские данные в целом совпадают с информацией европейских исследований: в Кремле рассматривают Украину как одну из целей, наряду с другими странами постсоветского пространства, в том числе ныне членами НАТО.

"Разведывательные данные всегда указывали на то, что Путин хочет большего. Европейцы убеждены в этом. Поляки абсолютно убеждены в этом. Страны Балтии считают себя первыми", – сказал демократ Майк Квигли, член Комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США.

В то же время, позиция Белого дома относительно таких оценок остается не до конца понятной. Впрочем, определенное признание реалий прозвучало во время недавней пресс-конференции госсекретаря США Марко Рубио.

"Я не знаю, хочет ли Путин заключить соглашение или Путин хочет захватить всю страну. Это вещи, о которых он говорил открыто. Мы знаем, чего они хотели достичь сначала, когда началась война. Они не достигли этих целей", – отметил Рубио.

Как сообщал портал "Комментарии", государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты стремятся выполнять роль посредника между Украиной и Россией и не намерены навязывать сторонам готовые решения по мирному соглашению. По словам Рубио, пока нет оснований ожидать капитуляции ни Украины, ни России, поэтому единственным реалистическим вариантом завершения войны остается переговорный процесс.



Источник: https://www.reuters.com/world/europe/us-intelligence-indicates-putins-war-aims-ukraine-are-unchanged-2025-12-19/
