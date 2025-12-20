Росія планує напад на країни Балтії: ЗМІ оприлюднили дані американської розвідки

Аналітичні матеріали американських спецслужб свідчать, що стратегічні цілі диктатора РФ Володимира Путіна значно ширші, ніж окупація Донбасу, Херсонської чи Запорізької областей.

За оцінками розвідки, Кремль прагне встановити контроль над усією Україною, а в перспективі — повернути під свій вплив простір колишнього СРСР. Перші у планах – країни Балтії. Про це пише Reuters з посиланням на шість джерел, знайомих з даними американської розвідки.

Як зазначає видання, ці висновки різко контрастують із публічними заявами президента США Дональда Трампа та його оточення. У Білому домі, просуваючи ідею швидкого мирного врегулювання, неодноразово заявляли, що Володимир Путін нібито зацікавлений у припиненні війни.

За словами одного зі співрозмовників Reuters, найсвіжіший розвідувальний звіт був підготовлений наприкінці вересня, і його ключові оцінки залишаються незмінними від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Американські дані загалом збігаються з інформацією європейських розвідок: у Кремлі розглядають Україну як лише одну з цілей, поряд із іншими країнами пострадянського простору, зокрема тими, що нині є членами НАТО.

"Розвідувальні дані завжди вказували на те, що Путін хоче більшого. Європейці переконані в цьому. Поляки абсолютно переконані в цьому. Країни Балтії вважають себе першими", – сказав демократ Майк Квіглі, член Комітету з розвідки у Палати представників Конгресу США.

Водночас позиція Білого дому щодо таких оцінок залишається не до кінця зрозумілою. Втім, певне визнання реалій пролунало під час нещодавньої пресконференції держсекретаря США Марко Рубіо.

"Я не знаю, чи хоче Путін укласти угоду, чи Путін хоче захопити всю країну. Це речі, про які він говорив відкрито. Ми знаємо, чого вони хотіли досягти спочатку, коли почалася війна. Вони не досягли цих цілей", – зазначив Рубіо.

