Россия решила взяться за Молдову: на что пожаловался Кишинев

Пресс-секретарь правительства Молдовы Даниэль Воде призвал сограждан противодействовать влиянию фейковых новостей, за созданием и распространением которых стоит Россия.

Молдова. Фото: из открытых источников

Спикер отметил, каналы, связанные с российской пропагандой, все чаще распространяют тревожные, ложные или манипулятивные сообщения, в частности связанные с вступлением Молдовы в ЕС и ее "милитаризацией".

Представитель молдавского правительства заявил, что цель фейковых российских нарративов – остановить прогресс страны, скомпрометировать демократический процесс и навредить поддержке со стороны ЕС.

Он также предупредил, что в ближайшее время Молдову ждет еще более активное распространение фейков, поэтому власть будет напрямую общаться с людьми.

"Молдова сейчас движется в правильном направлении – к модернизации, развитию, Европе. Выбор должен быть сделан с заботой о будущем каждого, семей, общин и всей страны", – призвал Воде.

Читайте также на портале "Комментарии" — Европейский Союз откроет первый переговорный кластер с Молдовой 4 июля на саммите "ЕС — Молдова" в Кишиневе. Об этом сообщил президент Румынии Никушор Дан, слова которого приводит Еврокомиссия.

По его информации, старт переговоров начнется с раздела "Фундаментальные ценности", который является частью 33 тематических направлений, входящих в переговорный процесс для стран-кандидатов. Этот шаг демонстрирует реальное продвижение Молдовы по пути к членству в Евросоюзе. Молдова подала заявку на вступление в ЕС весной 2022 года почти одновременно с Украиной.

В течение длительного времени оба государства синхронно проходили этапы приближения к ЕС. Однако сейчас пути стран расходятся: если Молдова переходит к конкретным переговорным разделам, то у Украины временная пауза.



