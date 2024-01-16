Россияне массово подают документы на получение гражданства в одну из стран Европы

В Молдове сообщили, что в последнее время наблюдается резкое увеличение количества заявлений от граждан России, подающих документы на получение гражданства Молдовы. Вероятно, это происходит из-за войны в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.



Россияне подают заявки на получение паспорта в Молдове. Фото из открытых источников

Правительственное агентство в Кишиневе, которое занимается вопросами гражданства и выдачей паспортов, призвало пересмотреть срок рассмотрения таких заявлений и увеличить его через количество поданных документов.

"В связи со всплеском запросов на получение гражданства Молдовы агентство просит правительство продлить срок рассмотрения заявлений до шести месяцев", — говорится в сообщении правительственного ведомства Молдовы.

Молдавские чиновники считают основной причиной подобных изменений войну России против Украины. В службе по выдаче гражданства Молдовы рассказали, что больше всего паспортов поступает от граждан России – 70%. На втором месте оказались заявки из Украины – 20%, еще 10% приходится на остальные страны. Однако государственное агентство не озвучило количественные показатели заявок на получение молдавского паспорта.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус назвал следующие страны, с которыми Россия хочет начать войну. По словам американского генерала, первая страна в списке Путина на будущее вторжение — это Молдова.

Также "Комментарии" писали, что стало известно, сколько паспортов украинцы оформили за границей в 2023 году. Паспортные услуги за рубежом граждане Украины могут получить в семи странах: Польша, Италия, Германия, Испания, Турция, Чехия и Словакия.



