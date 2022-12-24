Российская пропаганда не имеет границ. Сняли ролик счастливого «антироссийского» Рождества (ВИДЕО)

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Slava Kot
Россия использует любые способы и возможности, чтобы критиковать Европу за помощь Украине, подвергшейся российской агрессии. В этот раз русские пропагандисты создали ролик в котором желают счастливого "антирусского" Рождества, намекая на будущее для Западного мира. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на The Daily Mail.
Российская пропаганда приветствовала Европу с рождеством. Скриншот с видео
Ролик был опубликован русским пропагандистским каналом Russia Today. На нем показано, как одна европейская семья отмечает Рождество в 2021, 2022 и 2023 годах без поставок российского газа и нефти в страны Запада.
На видео сначала европейская семья отмечает 2021 год со светом, украшениями на елке и дарит хомяка своему ребенку. В 2022 году все хуже, электричество заканчивается, а отец строит прибор для хомяка, который подсвечивает гирлянду. В 2023 году все еще хуже, клетка хомяка пуста, елка почти без игрушек, а семья ест не вкусный суп и одетая в теплую одежду.
Посмотреть видео российской пропаганды можно ниже:
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что спикер российского МИД обозвал президента Украины Владимира Зеленского, соответствующее видео попало в сеть.
Также "Комментарии" писали о панике в Бурятии. Украинские хакеры смогли взломать российских провайдеров телекоммуникационных услуг и запустили по телевидению ролик о бесперспективном будущем в Российской Федерации.
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