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Российская пропаганда не имеет границ. Сняли ролик счастливого «антироссийского» Рождества (ВИДЕО)

Российский канал создал ролик для европейцев с поздравлением к Рождеству. Ролик показывает, как будто будет жить Европа без российской нефти и газа.

сегодня, 20:05
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Автор:

Slava Kot

Россия использует любые способы и возможности, чтобы критиковать Европу за помощь Украине, подвергшейся российской агрессии. В этот раз русские пропагандисты создали ролик в котором желают счастливого "антирусского" Рождества, намекая на будущее для Западного мира. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на The Daily Mail.

Российская пропаганда не имеет границ. Сняли ролик счастливого «антироссийского» Рождества (ВИДЕО)

Российская пропаганда приветствовала Европу с рождеством. Скриншот с видео

Ролик был опубликован русским пропагандистским каналом Russia Today. На нем показано, как одна европейская семья отмечает Рождество в 2021, 2022 и 2023 годах без поставок российского газа и нефти в страны Запада.

На видео сначала европейская семья отмечает 2021 год со светом, украшениями на елке и дарит хомяка своему ребенку. В 2022 году все хуже, электричество заканчивается, а отец строит прибор для хомяка, который подсвечивает гирлянду. В 2023 году все еще хуже, клетка хомяка пуста, елка почти без игрушек, а семья ест не вкусный суп и одетая в теплую одежду.

"Хорошего вам антироссийского праздника. Если ваши медиа не сообщают вам, куда все это ведет, Russia Today доступна через VPN", – пишут российские пропагандисты в конце видеоролика.

Посмотреть видео российской пропаганды можно ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что спикер российского МИД обозвал президента Украины Владимира Зеленского, соответствующее видео попало в сеть.

Также "Комментарии" писали о панике в Бурятии. Украинские хакеры смогли взломать российских провайдеров телекоммуникационных услуг и запустили по телевидению ролик о бесперспективном будущем в Российской Федерации.



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Источник: https://www.dailymail.co.uk/news/article-11571617/Putins-state-media-warns-Europeans-eating-PETS-Christmas-bizarre-video.html
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