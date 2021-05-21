Российские хакеры добрались до еще одной страны - подробности

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Кириєнко Анна
Киберполиции и спецслужбы Ирландии сообщили о хакерской атаке на службу здравоохранения страны. В сообщении отмечается, что хакеры-вымогатели, совершившие кибератаку, находятся в России. Данную информацию передает ресурс RTE.
Российские хакеры атаковали службу здравоохранения Ирландии - детали. Фото: bitnovosti.com
Как сообщила киберполиция Ирландии, в медицинских учреждениях страны из-за этой ситуации отменили плановые операции и другие жизненно важные процедуры. Пациенты переживают, что хакеры продадут их данные неизвестным.
В ходе расследования было установлено, что киберпреступники находятся в российском Санкт-Петербурге. Группировка называется Wizard Spider.
Основные инструменты организации, с помощью которых хакеры шантажировали службу здравоохранения — программы-вымогатели (Trickbot, Ryuk и Conti).
Власти Ирландии отказалась платить хакерам за ключ. Было принято решение связаться с Кремлем.
К расследованию подключили ФБР, Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании, Интерпол и Европол, а также Агентство по борьбе с киберпреступностью Европола.
Также сайт "Комментарии" писал, что недавно компания Glovo пострадала от хакерской атаки. В сети сообщают, что в результате атаки на одну из систем компании были украдены личные данные пользователей и работников. Подробнее о ситуации читайте в нашем материале.
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