Российские хакеры добрались до еще одной страны - подробности

Киберполиции и спецслужбы Ирландии сообщили о хакерской атаке на службу здравоохранения страны. В сообщении отмечается, что хакеры-вымогатели, совершившие кибератаку, находятся в России. Данную информацию передает ресурс RTE.

Российские хакеры атаковали службу здравоохранения Ирландии - детали. Фото: bitnovosti.com

Как сообщила киберполиция Ирландии, в медицинских учреждениях страны из-за этой ситуации отменили плановые операции и другие жизненно важные процедуры. Пациенты переживают, что хакеры продадут их данные неизвестным.

В ходе расследования было установлено, что киберпреступники находятся в российском Санкт-Петербурге. Группировка называется Wizard Spider.

Основные инструменты организации, с помощью которых хакеры шантажировали службу здравоохранения — программы-вымогатели (Trickbot, Ryuk и Conti).

"Мы бесплатно предоставляем инструмент дешифровки для вашей сети. Но вы должны понимать, что мы будем продавать или публиковать много личных данных, если вы не свяжетесь с нами и не попробуете решить ситуацию", — такие сообщения поступали в Ирландию от Wizard Spider.

Власти Ирландии отказалась платить хакерам за ключ. Было принято решение связаться с Кремлем.

К расследованию подключили ФБР, Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании, Интерпол и Европол, а также Агентство по борьбе с киберпреступностью Европола.

Также сайт "Комментарии" писал, что недавно компания Glovo пострадала от хакерской атаки. В сети сообщают, что в результате атаки на одну из систем компании были украдены личные данные пользователей и работников. Подробнее о ситуации читайте в нашем материале.





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