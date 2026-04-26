logo

BTC/USD

77942

ETH/USD

2334.02

USD/UAH

44

EUR/UAH

51.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Российские командиры застряли в Приднестровье: у них нет возможности выехать
НОВОСТИ

Российские командиры застряли в Приднестровье: у них нет возможности выехать

Российские командиры оказались заблокированы в Приднестровье.

26 апреля 2026, 15:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Молдова объявила персонами нон грата шестерых высокопоставленных офицеров российского военного контингента в непризнанном Приднестровье. Решение Кишинева означает, что командиры фактически оказались изолированными на левом берегу Днестра, без возможности легально передвигаться по территории, подконтрольной молдавским властям.

Командир оперативной группы русских войск Дмитрий Зеленков. Фото из открытых источников

Спикер парламента Молдовы Игорь Гросу заявил, что присутствие российских войск в стране незаконно и представляет риск для национальной безопасности.

"Российская армия находится на территории Республики Молдова незаконно", — заявил Гросу журналистам 17 апреля и добавил, что власти "набрались смелости" применить этот механизм, поскольку присутствие войск "является риском для безопасности государства".

В список нежелательных лиц вошли командир оперативной группы российских войск Дмитрий Зеленков, три его заместителя: Дмитрий Опалов, Сергей Мащенко и Сергей Ширшов, а также начальник штаба Марат Яруллин и руководитель полевого банка в Тирасполе Алексей Богомолов.

Фактически решение создает для российского командования ловушку. Выезд через территорию Украины невозможен из-за войны, а передвижение через Молдову теперь заблокировано. Это значительно ограничивает мобильность офицеров и усложняет ротацию личного состава.

Кроме того, ограничения могут затронуть и членов семей военных, которые лишатся доступа к части услуг в Молдове, в частности, оформления документов и медицинского обслуживания.

Российский военный контингент находится в Приднестровье с 90-х годов. Кишинев неоднократно требовал его вывода, отмечая нарушение суверенитета страны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что из-за атак РФ по Украине, жителей Молдовы призвали не есть рыбу.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.dw.com/ru/moldova-zaperla-rossijskih-voennyh-v-pridnestrove/a-76835990
Теги:

Новости

Все новости