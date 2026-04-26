Російські командири застряли в Придністров’ї: у них нема можливості втекти

Молдова оголосила персонами нон грата шістьох високопоставлених офіцерів російського військового контингенту в невизнаному Придністров’ї. Рішення Кишинева означає, що командири фактично опинилися ізольованими на лівому березі Дністра, без можливості легально пересуватися територією, підконтрольною молдовській владі.

Командир оперативної групи російських військ Дмитро Зеленков. Фото з відкритих джерел

Спікер парламенту Молдови Ігор Гросу заявив, що присутність російських військ у країні є незаконною та становить ризик для національної безпеки.

"Російська армія знаходиться на території Республіки Молдова незаконно", — заявив Гросу журналістам 17 квітня та додав, що влада "набралася сміливості" застосувати цей механізм, оскільки присутність військ "є ризиком для безпеки держави".

До списку небажаних осіб увійшли командир оперативної групи російських військ Дмитро Зеленков, троє його заступників: Дмитро Опалов, Сергій Мащенко та Сергій Ширшов, а також начальник штабу Марат Яруллін та керівник польового банку в Тирасполі Олексій Богомолов.

Фактично рішення створює для російського командування пастку. Виїзд через територію України неможливий через війну, а пересування через Молдову тепер заблоковане. Це значно обмежує мобільність офіцерів та ускладнює ротацію особового складу.

Крім того, обмеження можуть зачепити і членів родин військових, які втратять доступ до частини послуг у Молдові, зокрема оформлення документів та медичного обслуговування.

Російський військовий контингент перебуває у Придністров’ї з 1990-х років. Кишинів неодноразово вимагав його виведення, наголошуючи на порушенні суверенітету країни.

