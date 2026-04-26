Російські командири застряли в Придністров’ї: у них нема можливості втекти

Slava Kot
Молдова оголосила персонами нон грата шістьох високопоставлених офіцерів російського військового контингенту в невизнаному Придністров’ї. Рішення Кишинева означає, що командири фактично опинилися ізольованими на лівому березі Дністра, без можливості легально пересуватися територією, підконтрольною молдовській владі.
Командир оперативної групи російських військ Дмитро Зеленков. Фото з відкритих джерел
Спікер парламенту Молдови Ігор Гросу заявив, що присутність російських військ у країні є незаконною та становить ризик для національної безпеки.
До списку небажаних осіб увійшли командир оперативної групи російських військ Дмитро Зеленков, троє його заступників: Дмитро Опалов, Сергій Мащенко та Сергій Ширшов, а також начальник штабу Марат Яруллін та керівник польового банку в Тирасполі Олексій Богомолов.
Фактично рішення створює для російського командування пастку. Виїзд через територію України неможливий через війну, а пересування через Молдову тепер заблоковане. Це значно обмежує мобільність офіцерів та ускладнює ротацію особового складу.
Крім того, обмеження можуть зачепити і членів родин військових, які втратять доступ до частини послуг у Молдові, зокрема оформлення документів та медичного обслуговування.
Російський військовий контингент перебуває у Придністров’ї з 1990-х років. Кишинів неодноразово вимагав його виведення, наголошуючи на порушенні суверенітету країни.
