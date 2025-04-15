Российские реакторы для Украины: Болгария внезапно передумала, но почему

Болгария отказалась от планов продать Украине два атомных реактора, которые планировалось использовать для достройки Хмельницкой АЭС. Свое решение правительство страны объяснило стремлением развивать собственную атомную энергетику в условиях нестабильности на энергетическом рынке.

Реакторы для Хмельницкой АЭС (фото из открытых источников)

Об этом сообщил вице-премьер-министр Болгарии Атанас Зафиров, слова которого приводит болгарское издание Forbes.

По его словам, в связи с глобальным ростом цен на электроэнергию Болгарии следует сосредоточиться на укреплении собственного энергетического потенциала. Зафиров также отметил, что соответствующее решение было принято по согласованию всех участников правительственной коалиции.

Срыв договоренности с Украиной ставит под вопрос реализацию другого важного проекта – достройку двух энергоблоков на АЭС "Козлодуй". Болгария уже заключила контракты на их строительство с американской компанией Westinghouse и южнокорейской Hyundai. Однако финансирование этого проекта частично должно осуществляться за счет продажи Украине двух энергоблоков с АЭС "Белене".

Строительство двух новых энергоблоков на Хмельницкой АЭС в Украине было приостановлено еще в 1990 году из-за моратория, введенного после распада СССР. Хотя этот мораторий был упразднен в 2005 году, к реальному обсуждению достройки объектов вернулись только после начала полномасштабного вторжения России. В настоящее время на ХАЭС функционируют два блока с советскими реакторами типа ВВЭР-1000.

В 2024 году Украина достигла договоренности о приобретении еще двух реакторов ВВЭР-1000, изготовленных "Росатомом" для болгарской АЭС "Белене". Стоит отметить, что этот проект, как и украинский, был заморожен в 1990-х годах, а затем полностью свернули. Болгария изначально планировала продать реакторы Украине по 600 миллионов долларов каждый, но ввиду ограниченности альтернатив для закупки такого оборудования цена была пересмотрена в сторону увеличения.

Идея достройки ХАЭС вызвала оживленные дискуссии в украинском обществе. Сторонники отмечают, что покупка уже имеющихся реакторов проще, чем строительство новой АЭС с использованием западных технологий. В то же время критики указывают на то, что болгарские реакторы отличаются по модификации от уже эксплуатируемых на станции, поэтому ее придется существенно модернизировать. Кроме того, беспокойство вызывает зависимость от российских технологий и перспективы технического обслуживания такого оборудования.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Верховная Рада приняла решение о закупке реакторных установок из Болгарии для завершения достройки энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС. Однако противники этого решения продолжают распространять информацию о "российском происхождении" этих реакторов. Народный депутат Сергей Нагорняк отреагировал на эти заявления, назвав их манипуляцией без оснований.

"Эти реакторы — такие же "российские", как и МиГи, которыми мы сейчас воюем с россиянами. Если следовать такой логике, то нам следует отказаться от всех советских самолетов, танков, артиллерии и даже 152-мм снарядов. Это ведь тоже разработка СССР, не так ли?" горняк.

