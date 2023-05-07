Российский истребитель перехватил польский самолет: что известно об инциденте

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Slava Kot
5 мая польский самолет L410 TURBOLET, осуществлявший плановые патрулирование в рамках программы Frontex над Черным морем, подвергся агрессивным действиям со стороны российского истребителя Су-35. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление Министерства обороны Румынии.
Истребитель Су-35 опасно приблизился к польскому самолету. Фото из открытых источников
Во время патрулирования российский истреблявший Су-35 выполнил опасные и агрессивные маневры вблизи польского самолета. Такие действия вызвали высокий уровень турбулентности и трудности управления. Минобороны Румынии сообщило, что в результате инцидента два истребителя ВВС Румынии и два ВВС Испании и были готовы вмешаться в любой момент. Однако польские пилоты смогли спасти ситуацию и возобновили управление самолетом.
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Пресс-секретарь Пограничной службы Польши лейтенант Анна Михальская рассказала подробнее об инциденте.
Министерство обороны Румынии заявило, что инцидент с агрессивным поведением истребителя РФ против гражданского самолета, выполняющего миссию Frontex, направленную на мониторинг миграционных рисков, является еще одним доказательством постоянных провокаций России.
Ранее портал "Комментарии" информировал, что ГУР сообщили о российских провокациях на 9 мая.
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