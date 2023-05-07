Российский истребитель перехватил польский самолет: что известно об инциденте

5 мая польский самолет L410 TURBOLET, осуществлявший плановые патрулирование в рамках программы Frontex над Черным морем, подвергся агрессивным действиям со стороны российского истребителя Су-35. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление Министерства обороны Румынии.

Истребитель Су-35 опасно приблизился к польскому самолету. Фото из открытых источников

Во время патрулирования российский истреблявший Су-35 выполнил опасные и агрессивные маневры вблизи польского самолета. Такие действия вызвали высокий уровень турбулентности и трудности управления. Минобороны Румынии сообщило, что в результате инцидента два истребителя ВВС Румынии и два ВВС Испании и были готовы вмешаться в любой момент. Однако польские пилоты смогли спасти ситуацию и возобновили управление самолетом.

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"Экипаж из Польши спокойно и профессионально вел себя в ситуации, которую создал безответственный российский пилот и сумели выпрямить самолет после начальной потери высоты, вызванной маневрами самолета Су-35", — говорится в заявлении.

Пресс-секретарь Пограничной службы Польши лейтенант Анна Михальская рассказала подробнее об инциденте.

"Русский истребитель Су-35 без какой-либо радиосвязи залетел в зону операции, определенную Румынией, а затем совершил агрессивные и опасные маневры", — заявила Михальская и добавила, что "российский истребитель пролетел прямо перед носом самолета, пересек его траекторию полета на опасном расстоянии, которое по оценке экипажа составляло около пяти метров".

Министерство обороны Румынии заявило, что инцидент с агрессивным поведением истребителя РФ против гражданского самолета, выполняющего миссию Frontex, направленную на мониторинг миграционных рисков, является еще одним доказательством постоянных провокаций России.

Ранее портал "Комментарии" информировал, что ГУР сообщили о российских провокациях на 9 мая.

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