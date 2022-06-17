Российский шпион хотел проникнуть в Гаагский суд: что известно

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Разведка Нидерландов сообщила 16 июня, что обнаружен мужчина, который на самом деле является российским военным агентом. Шпион предоставил поддельные документы на чужое имя и хотел проникнуть в Международный уголовный суд. Об этом пишет France 24.

Разоблаченный агент подал документы на стажировку в суде в апреле 2022 года и предоставил документы от имени гражданина Бразилии. По словам руководителя голландского разведывательного агентства Эрика Акербума, это была продуманная на несколько лет спланированная российской разведкой операция по созданию необходимого образа для шпиона по имени Сергей Владимирович Черкасов.

Главная Служба разведки и безопасности Нидерландов (AIVD) заявила, что мужчину под псевдонимом Виктор Мюллер Феррейра стражи порядка встретили в голландском аэропорту и отправили следующим рейсом обратно в Бразилию.

После передачи соответствующих данных на шпиона в страну в Южной Америке, федеральная полиция Бразилии заявила, что Черкасова взяли под стражу. Мужчину подозревают за использование поддельных документов.

Руководитель разведки Ниделандов говорит, что россияне пытаются получить незаконный доступ к информации суда.

"Черкасов использовал хорошо выстроенное лицо прикрытия, под которым он скрывал все свои связи с россией в целом и с ГРУ в частности", – говорит он.

Бразильская полиция заявила, что Черкасов въехал в Бразилию в 2010 году и получил незаконным способом документы бразильца. В заявлении полиции говорится, что он, выдавая себя за бразильца, несколько лет жил в Ирландии и Соединенных Штатах, и вернулся в Бразилию, чтобы подготовиться к переезду в Нидерланды.

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