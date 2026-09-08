Росся хотела войну, она ее получит: Веймарский треугольник сделал важное заявление о поддержке Киева

Германия, Франция и Польша намерены продолжать масштабную поддержку Украины и одновременно усиливать давление на российскую экономику. Об этом говорится в совместной декларации министров иностранных дел трех стран.

Веймарский треугольник. Фото: из открытых источников

Участники так называемого Веймарского треугольника заявили о стремлении добиться всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира для Украины на основе международного права. При этом европейские государства готовы участвовать в создании надежных гарантий безопасности для Киева, в том числе в рамках "Коалиции желающих".

Поддержка Украины, согласно документу, будет продолжаться столько, сколько потребуется. Речь идет не только о поставках вооружений. Германия, Франция и Польша намерены финансировать украинские проекты, передавать приоритетное оборудование, расширять промышленные закупки и сотрудничество в сфере исследований и разработок.

Отдельное направление – совместное производство вооружений и развитие европейской оборонной промышленности. Страны также подчеркнули важность финансовой поддержки украинского оборонного производства.

Одновременно Берлин, Париж и Варшава намерены наращивать давление на российскую военную экономику. В центре внимания – энергетические доходы России, теневой флот, финансовый сектор и предприятия военно-промышленного комплекса.

В декларации европейские министры также предупредили о долгосрочной угрозе со стороны Кремля. Страны намерены укреплять обороноспособность Европы и противодействовать российским гибридным операциям. В частности, речь идет о кибератаках и других формах давления, которые требуют согласованного ответа ЕС.

Германия, Франция и Польша выступили и за дальнейшее усиление восточного фланга НАТО, а также развитие технологической и промышленной базы европейской обороны.

Параллельно три страны намерены продвигать евроинтеграцию Украины и Молдовы, включая открытие переговорных кластеров и дальнейшее расширение ЕС.

Таким образом, Веймарский треугольник связывает поддержку Киева с более масштабной перестройкой европейской безопасности — от санкций против Москвы до увеличения собственного оборонного потенциала.

Читайте также на портале "Комментарии" - Россия накрыла Киев баллистикой: стали известны страшные последствия.



