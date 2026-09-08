Росся хотіла війну, вона її отримає: Веймарський трикутник зробив важливу заяву про підтримку Києва

Німеччина, Франція та Польща мають намір продовжувати масштабну підтримку України та одночасно посилювати тиск на російську економіку. Про це йдеться у спільній декларації міністрів закордонних справ трьох країн.

Веймарський трикутник. Фото: з відкритих джерел

Учасники так званого Веймарського трикутника заявили про прагнення досягти всеосяжного, справедливого та сталого світу для України на основі міжнародного права. При цьому європейські держави готові брати участь у створенні надійних гарантій безпеки для Києва, зокрема в рамках Коаліції охочих.

Підтримка України, згідно з документом, триватиме стільки, скільки буде потрібно. Йдеться не лише про постачання озброєнь. Німеччина, Франція та Польща мають намір фінансувати українські проекти, передавати пріоритетне обладнання, розширювати промислові закупівлі та співробітництво у сфері досліджень та розробок.

Окремий напрямок – спільне виробництво озброєнь та розвиток європейської оборонної промисловості. Країни також наголосили на важливості фінансової підтримки українського оборонного виробництва.

Водночас Берлін, Париж та Варшава мають намір нарощувати тиск на російську військову економіку. У центрі уваги – енергетичні доходи Росії, тіньовий флот, фінансовий сектор та підприємства військово-промислового комплексу.

У декларації європейські міністри також попередили про довгострокову загрозу з боку Кремля. Країни мають намір зміцнювати обороноздатність Європи та протидіяти російським гібридним операціям. Зокрема, йдеться про кібератаки та інші форми тиску, які вимагають узгодженої відповіді ЄС.

Німеччина, Франція та Польща виступили за подальше посилення східного флангу НАТО, а також розвиток технологічної та промислової бази європейської оборони.

Паралельно три країни мають намір просувати євроінтеграцію України та Молдови, включаючи відкриття переговорних кластерів та подальше розширення ЄС.

Таким чином, Веймарський трикутник пов'язує підтримку Києва з масштабнішою розбудовою європейської безпеки — від санкцій проти Москви до збільшення власного оборонного потенціалу.

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