Румыния и США подпишут соглашения о сотрудничестве в области ядерных реакторов

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Татьяна Веремеева
Министерство
экономики Румынии подпишет в пятницу соглашения о сотрудничестве и
финансировании с Соединенными Штатами относительно строительства двух ядерных
реакторов на своей станции на реке Дунай, сообщил в четверг посол США Адриан
Цукерман. Об этом
пишет Reuters.
Румынский
государственный производитель атомной энергии Nuclearelectrica закончила переговоры
с China General Nuclear о строительстве двух реакторов в июне после того, как
они затянулись на шесть лет.
У
фирмы есть два реактора мощностью 706 мегаватт, на которые приходится примерно
пятая часть производства электроэнергии в Румынии, и она хочет добавить еще
два. Она также нуждается в реконструкции первого блока.
Министр
экономики Вирджил Попеску подпишет межправительственное соглашение о
сотрудничестве с министром энергетики США Дэном Бруйеттом по реконструкции и
строительству двух новых энергоблоков.
Отметим, что этот пакет
финансирования составляет 8
млрд долл. и является самым крупным пакетом
финансирования, когда-либо полученным Румынией.
Напомним, США
готовы к развертыванию ядерного оружия в случае отказа России от договора.
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