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Главная Новости Мир Европа Румыния и США подпишут соглашения о сотрудничестве в области ядерных реакторов
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Румыния и США подпишут соглашения о сотрудничестве в области ядерных реакторов

США выделят 8 млрд долларов

сегодня, 01:50
Автор:

Татьяна Веремеева

Министерство экономики Румынии подпишет в пятницу соглашения о сотрудничестве и финансировании с Соединенными Штатами относительно строительства двух ядерных реакторов на своей станции на реке Дунай, сообщил в четверг посол США Адриан Цукерман. Об этом пишет Reuters.

Румыния и США подпишут соглашения о сотрудничестве в области ядерных реакторов

Румынский государственный производитель атомной энергии Nuclearelectrica закончила переговоры с China General Nuclear о строительстве двух реакторов в июне после того, как они затянулись на шесть лет.

У фирмы есть два реактора мощностью 706 мегаватт, на которые приходится примерно пятая часть производства электроэнергии в Румынии, и она хочет добавить еще два. Она также нуждается в реконструкции первого блока.

Министр экономики Вирджил Попеску подпишет межправительственное соглашение о сотрудничестве с министром энергетики США Дэном Бруйеттом по реконструкции и строительству двух новых энергоблоков.

Отметим, что этот пакет финансирования составляет 8 млрд долл. и является самым крупным пакетом финансирования, когда-либо полученным Румынией.

Напомним, США готовы к развертыванию ядерного оружия в случае отказа России от договора.


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