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Румыния обратилась с жестким требование к Киеву из-за войны: что взволновало Бухарест

После происшествия у границы власти страны предложили Украине встроить в беспилотники механизм автоматического самоуничтожения и одновременно добиваются усиления своей ПВО

8 июля 2026, 07:18
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Кравцев Сергей

Румыния официально предложила Украине изменить принцип работы морских беспилотников, чтобы исключить риск их случайного попадания в территориальные воды соседнего государства. Соответствующее обращение уже направлено украинскому Министерству обороны. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра обороны Румынии Раду Мируцэ. 

Румыния обратилась с жестким требование к Киеву из-за войны: что взволновало Бухарест

Морские дроны Украины. Фото: из открытых источников

По его словам, Бухарест предлагает внедрить в украинские морские дроны специальный алгоритм, который будет автоматически активировать самоуничтожение аппарата при пересечении румынской морской границы.

Как пояснил министр, подобная система может работать полностью автономно. Даже если связь с оператором будет потеряна, встроенный микропроцессор сможет самостоятельно определить местоположение беспилотника и принять решение о его ликвидации после попадания в территориальные воды Румынии.

Власти страны считают такую меру необходимой после недавнего инцидента с беспилотником в районе города Галац, который вновь поднял вопрос безопасности воздушного и морского пространства на восточном фланге НАТО.

Одновременно Бухарест продолжает переговоры с союзниками по Альянсу о размещении на территории страны дополнительных средств противовоздушной обороны. По словам Мируцэ, консультации сразу с несколькими государствами уже находятся на продвинутой стадии, однако окончательные решения должны быть приняты самими странами-партнерами после завершения внутренних процедур.

Кроме того, Румыния рассчитывает получить дополнительные современные средства обнаружения низколетящих воздушных целей, что позволит повысить эффективность контроля над приграничными районами и акваторией Черного моря на фоне сохраняющихся угроз безопасности.

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Источник: https://www.radioromania.ro/Actualitate/radu-miruta-cere-ucrainei-ca-dronele-sa-se-autodetoneze-atunci-cand-intra-in-apele-teritoriale-ale-romaniei-id197335.html
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