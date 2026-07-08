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Румунія звернулася з жорсткою вимогою до Києва через війну: що схвилювало Бухарест

Після події біля кордону влада країни запропонувала Україні вбудувати в безпілотники механізм автоматичного самознищення та одночасно домагаються посилення своєї ППО

8 липня 2026, 07:18
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Кравцев Сергей

Румунія офіційно запропонувала Україні змінити принцип роботи морських безпілотників, щоб виключити ризик їхнього випадкового потрапляння до територіальних вод сусідньої держави. Відповідне звернення вже надіслано українському Міністерству оборони. Про це повідомив виконувач обов'язків міністра оборони Румунії Раду Міруце.

Румунія звернулася з жорсткою вимогою до Києва через війну: що схвилювало Бухарест

Морські дрони. Фото: з відкритих джерел

За його словами, Бухарест пропонує впровадити в українські морські дрони спеціальний алгоритм, який автоматично активуватиме самознищення апарату під час перетину румунського морського кордону.

Як пояснив міністр, така система може працювати повністю автономно. Навіть якщо зв'язок з оператором буде втрачено, вбудований мікропроцесор зможе самостійно визначити місце розташування безпілотника та ухвалити рішення про його ліквідацію після потрапляння до територіальних вод Румунії.

Влада країни вважає такий захід необхідним після нещодавнього інциденту з безпілотником у районі міста Галац, який знову порушив питання безпеки повітряного та морського простору на східному фланзі НАТО.

Водночас Бухарест продовжує переговори з союзниками щодо розміщення на території країни додаткових засобів протиповітряної оборони. За словами Міруце, консультації одразу з кількома державами вже перебувають на просунутій стадії, проте остаточні рішення мають бути ухвалені самими країнами-партнерами після завершення внутрішніх процедур.

Крім того, Румунія розраховує отримати додаткові сучасні засоби виявлення повітряних цілей, що низько летять, що дозволить підвищити ефективність контролю над прикордонними районами і акваторією Чорного моря на тлі збережених загроз безпеці.

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Джерело: https://www.radioromania.ro/Actualitate/radu-miruta-cere-ucrainei-ca-dronele-sa-se-autodetoneze-atunci-cand-intra-in-apele-teritoriale-ale-romaniei-id197335.html
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