Румыния приняла положительное решение для Украины

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Slava Kot
После постоянных атак на портовую инфраструктуру Украины Румыния объявила, что увеличит квоты для украинского зерна с 2 до 4 млн. тонн в месяц. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на румынское издание Agerpres.
Министр транспорта Румынии Сорин Гриндяну
Министр транспорта Румынии Сорин Гриндяну встретился с представителями Украины, ЕС, США и Молдовы, где были обсуждены возможные альтернативы для перевозки украинского зерна. После встречи румынский министр объявил положительное решение для Украины.
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Сорин Гриндяну отметил, что Румыния имеет важные для Украины железнодорожные, сухопутные и морские пути, которые помогут постоянно экспортировать украинское зерно, несмотря на российские попытки осуществить блокаду.
Напомним, что в середине июля Россия оставила Черноморскую зерновую инициативу, позволяющую Украине экспортировать миллионы тонн кукурузы, пшеницы и других зерновых безопасными путями, однако с постоянными проверками российских инспекторов.
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