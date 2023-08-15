Румыния приняла положительное решение для Украины

После постоянных атак на портовую инфраструктуру Украины Румыния объявила, что увеличит квоты для украинского зерна с 2 до 4 млн. тонн в месяц. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на румынское издание Agerpres.



Министр транспорта Румынии Сорин Гриндяну

Министр транспорта Румынии Сорин Гриндяну встретился с представителями Украины, ЕС, США и Молдовы, где были обсуждены возможные альтернативы для перевозки украинского зерна. После встречи румынский министр объявил положительное решение для Украины.

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"Мы согласились, что украинский экспорт зерна должен быть ускорен в контексте атак на украинские порты Рени и Измаил в последние недели", — сообщил Гриндяну.

Сорин Гриндяну отметил, что Румыния имеет важные для Украины железнодорожные, сухопутные и морские пути, которые помогут постоянно экспортировать украинское зерно, несмотря на российские попытки осуществить блокаду.

Напомним, что в середине июля Россия оставила Черноморскую зерновую инициативу, позволяющую Украине экспортировать миллионы тонн кукурузы, пшеницы и других зерновых безопасными путями, однако с постоянными проверками российских инспекторов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на популярном румынском курорте взорвалась морская мина России. На место инцидента прибыли спецслужбы, которые сообщили, что не в первый раз фиксируют мины в своих территориальных водах. С начала полномасштабного вторжения в Румынии обезвредили по меньшей мере пять подобных мин.

Также "Комментарии" писали о российских беспилотниках, которые атаковали украинские порты вблизи границ Румынии. Жители приграничных румынских селений жалуются, что дроны залетели на территорию их страны.