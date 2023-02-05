Румынию парализовал мощный снегопад: подробности о стихии

На территории Румынии тысячи местных жителей остались без электричества из-за мощного снегопада. Несколько автомагистралей перекрыты из-за наметенных вьюгой сугробов и деревьев, упавших на проезжую часть.

Румынию парализовал снегопад (фото из открытых источников)

Об этом информирует Digi24 .

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Почти на половине территории этой европейской страны похозяйничал сильный снегопад.

Очень сложное положение в населенных пунктах уезда Альба, в местности Апусены – это горный массив на западе Румынии, и на территории массива Себеш, это южная часть Карпат. В ночь с субботы на воскресенье там зафиксированы проблемы на многих трансформаторных станциях, подающих питание почти для 4 тысяч жителей, и на многочисленных линиях электропередач.

Было зафиксировано несколько особых случаев, когда румынские спасатели буквально извлекали из огромных сугробов автомобили с пассажирами, которые именно таким образом были заблокированы на дорогах.

По прогнозу местных метеорологов после сильной вьюги придет большой холод, температура воздуха в горных районах страны снизится и будет показывать до -15 градусов.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Японии мощный снегопад унес большое количество жизней. Так, сообщается, что в субботу, 24 декабря, внезапный мощный снегопад, зафиксированный на севере Японии, унес жизни более 13 человек. Кроме этого, более 80 местных жителей получили травмы разной степени тяжести, а около 10 тысяч домохозяйств остались без электроэнергии. Люди оказались не готовы к "давлению" стихии и были совершенно не подготовлены к внезапному снегопаду. Был зафиксирован сбой в работе городского транспорта, а также нарушено движение поездов.