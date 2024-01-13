logo

BTC/USD

42839.07

ETH/USD

2570.96

LTC/USD

71.72

USD/UAH

38.80

EUR/UAH

42.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Европа Румынские фермеры блокируют границу с Украиной: чего требуют
commentss НОВОСТИ Все новости

Румынские фермеры блокируют границу с Украиной: чего требуют

Румынские фермеры устроили блокаду на границе с Украиной

сегодня, 20:49
Автор:
avatar

Марьян Ощановский
Поделитесь публикацией:

Румынские фермеры заблокировали один из пунктов пропуска на границе с Украиной. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, передает портал "Комментарии".

Румынские фермеры блокируют границу с Украиной: чего требуют

В Румынии заблокировали КПП на границе с Украиной. Фото из открытых источников

Сообщается, что румынские фермеры заблокировали контрольно-пропускной пункт "Сирет", расположенный напротив украинского пункта "Порубное" в Черновицкой области.

В ГНСУ рассказали, что протестующие блокируют грузовики, в то же время пропуск легковых автомобилей, пассажирских автобусов и пешеходов осуществляется в обычном режиме.

Украинские пограничники отметили, что пока неизвестно, сколько времени фермеры на территории Румынии планируют блокировать движение грузовиков через пункт пропуска "Сирет", а потому усложнение движения возможно в обоих направлениях.

Румынские СМИ сообщают, что фермеры требуют от правительства своей страны увеличения размера субсидий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что администрация президента США Джо Байдена поддержала законодательство, которое позволит конфисковать около 300 миллиардов долларов замороженных российских активов в пользу Украины. Такой шаг вызывает беспокойство среди американских политиков. Ведь конфискация замороженных активов может "пятнать репутацию финансовой системы США". Чтобы этого не произошло, Белый дом хочет согласовать вопрос с союзниками из "Большой семерки" в Европе. Там ведь хранится около 200 миллиардов долларов замороженных российских активов. Деньги по замороженным российским активам могут пойти на оплату реконструкции Украины. Высокопоставленный представитель Белого дома сообщил, что подобный закон – это один из возможных инструментов для того, чтобы взыскать с России деньги за причиненный ущерб.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости