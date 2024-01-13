Румынские фермеры блокируют границу с Украиной: чего требуют

Румынские фермеры заблокировали один из пунктов пропуска на границе с Украиной. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, передает портал "Комментарии".

В Румынии заблокировали КПП на границе с Украиной. Фото из открытых источников

Сообщается, что румынские фермеры заблокировали контрольно-пропускной пункт "Сирет", расположенный напротив украинского пункта "Порубное" в Черновицкой области.

В ГНСУ рассказали, что протестующие блокируют грузовики, в то же время пропуск легковых автомобилей, пассажирских автобусов и пешеходов осуществляется в обычном режиме.

Украинские пограничники отметили, что пока неизвестно, сколько времени фермеры на территории Румынии планируют блокировать движение грузовиков через пункт пропуска "Сирет", а потому усложнение движения возможно в обоих направлениях.

Румынские СМИ сообщают, что фермеры требуют от правительства своей страны увеличения размера субсидий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что администрация президента США Джо Байдена поддержала законодательство, которое позволит конфисковать около 300 миллиардов долларов замороженных российских активов в пользу Украины. Такой шаг вызывает беспокойство среди американских политиков. Ведь конфискация замороженных активов может "пятнать репутацию финансовой системы США". Чтобы этого не произошло, Белый дом хочет согласовать вопрос с союзниками из "Большой семерки" в Европе. Там ведь хранится около 200 миллиардов долларов замороженных российских активов. Деньги по замороженным российским активам могут пойти на оплату реконструкции Украины. Высокопоставленный представитель Белого дома сообщил, что подобный закон – это один из возможных инструментов для того, чтобы взыскать с России деньги за причиненный ущерб.