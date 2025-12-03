logo

Румынские военные уничтожили в море важную разработку СБУ
commentss НОВОСТИ Все новости

Румынские военные уничтожили в море важную разработку СБУ

В Румынии заявили, что украинский морской дрон якобы угрожал судоходству в Черном море.

3 декабря 2025, 19:59
Автор:
avatar

Маламура Сергій

В Румынии заявили об уничтожении объекта, "составляющего угрозу для судоходства" в Черном море. Выяснилось, что это – украинский морской дрон Sea Baby.

Румынские военные уничтожили в море важную разработку СБУ

Морской дрон Sea Baby. Фото: из открытых источников

Операцию провели военные водолазы ВМС Румынии, специализирующиеся на обнаружении и нейтрализации взрывчатых предметов. Об этом сообщили в Минобороны Румынии.

Там заявили, что группа 39-го водолазного центра при поддержке корабля морского наблюдения MAI 1107 Береговой охраны переместилась в морскую зону — примерно в 36 морских милях к востоку от Констанцы.

"Военные идентифицировали дрейфующий объект как беспилотный надводный аппарат типа Sea Baby", — отметили в румынском Минобороны.

Согласно оперативным процедурам, группа получила разрешение на обезвреживание дрона и совершила его контролируемый подрыв.

В румынском Минобороны также заявили, что с начала полномасштабной войны ВМС страны постоянно контролирует морскую и речную зону ответственности вблизи границ.

"Патрулирование осуществляется собственными кораблями и авиацией, а также в сотрудничестве с другими родами войск Румынии и странами НАТО. За это время было обеспечено безопасное прохождение более 12 тысяч коммерческих судов через акваторию Черного моря", — говорится в сообщении.

Вместе с тем в Румынии считают серьезным риском безопасности дрейфующие морские мины, которых за последние почти четыре года в Черном море было обезврежено примерно 150. Семь из них уничтожили именно румынские ВМС.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что в Черном море у побережья Турции произошли два почти одновременных взрыва на танкерах, находящихся под международными санкциями за перевозку российской нефти. Оба судна KAIROS и VIRAT принадлежат к так называемому "теневому флоту" РФ, который продолжает транспортировать энергоносители в обход ограничений, введенных после начала полномасштабного вторжения в Украину.



Источник: https://www.mapn.ro/cpresa/19082_misiune-de-neutralizare-a-unei-drone-maritime-in-marea-neagra
