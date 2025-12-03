Румунські військові знищили в морі важливу розробку СБУ

У Румунії заявили про знищення об’єкта, який "становив загрозу для судноплавства" у Чорному морі. З’ясувалось що це — український морський дрон Sea Baby.

Морський дрон Sea Baby. Фото: з відкритих джерел

Операцію провели військові водолази ВМС Румунії, які спеціалізуються на виявленні та нейтралізації вибухових предметів. Про це повідомили у Міноборони Румунії.

Там заявили, що група 39-го водолазного центру за підтримки корабля морського спостереження MAI 1107 Берегової охорони перемістилася до морської зони — приблизно за 36 морських миль на схід від Констанци.

"Військові ідентифікували об’єкт, що дрейфував, як безпілотний надводний апарат типу Sea Baby", — зазначили в румунському Міноборони.

Відповідно до оперативних процедур, група отримала дозвіл на знешкодження дрона та здійснили його контрольований підрив.

У румунському Міноборони також заявили, що від початку повномасштабної війни ВМС країни постійно контролює морську та річкову зону відповідальності поблизу кордонів.

"Патрулювання здійснюється власними кораблями й авіацією, а також у співпраці з іншими родами військ Румунії та країнами НАТО. За цей час було забезпечено безпечне проходження понад 12 тисяч комерційних суден через акваторію Чорного моря", — йдеться у повідомленні.

Разом з тим у Румунії вважають серйозним ризиком для безпеки дрейфуючі морські міни, яких за останні майже чотири роки в Чорному морі було знешкоджено приблизно 150. Сім з них знищили саме румунські ВМС.

Нагадаємо, портал "Коментарі" повідомляв, що в Чорному морі поблизу узбережжя Туреччини сталися два майже одночасні вибухи на танкерах, які перебувають під міжнародними санкціями за перевезення російської нафти. Обидва судна KAIROS і VIRAT належать до так званого "тіньового флоту" РФ, який продовжує транспортувати енергоносії в обхід обмежень, запроваджених після початку повномасштабного вторгнення в Україну.