С "Газпромом" не договорились: Молдова закупила газ у Польши

Молдова задолжала Газпрому большие суммы, фото из открытых источников

В Молдове закупили газ из Польши, ведь есть угроза того, что в стране может наступить дефицит голубого топлива зимой. Об этом пишет The Associated Press.

Известно, что продление контракта с Россией на поставку природного газа не удалось подписать. В "Газпроме" говорят, что сначала Молдова должна погасить долги за топливо на сумму 709 миллионов долларов и только потом будет рассмотрена возможность перезаключения контракта.

Если до 1 декабря страна не погасит долги, то перестанет получать российский газ. Контракт на месяц, который предлагал "Газпром", предусматривал цену на газ в размере 790 долларов за кубометр. В Молдове искали альтернативы и закупили газ у Польши.

26 октября Молдова получила миллион кубометров газа из Польши. По информации пресс-службы президента Молдовы Майи Санду, Еврокомиссия пообещала предоставить стране 60 миллионов евро для борьбы с газовым кризисом. В настоящее время соглашение заключено с польским поставщиком PGNiG.

Однако, молдавские чиновники продолжают проводить переговоры с российской компанией. По словам вице-премьер-министра Молдовы Андрея Спину, условия, которые выставляет "Газпром", не отвечают интересам граждан Молдовы.



"Здесь нет политических вопросов и их быть не может. Есть спрос на газ, есть коммерческое предложение вместе со скидкой и проблема накопленной задолженности. Все это носит чисто коммерческий характер и здесь нет никакой политизации", - сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков во время селекторного совещания 27 октября .

По словам Диониса Ченузы, аналитика аналитического центра Expert Group в Кишиневе, Молдова несколько лет прорабатывала вопросы диверсификации маршрутов поставок газа из Румынии, но были политические разногласия, поэтому успеха эти наработки не имели.

Как сообщал портал "Комментарии", Путин поручил увеличить закачку газа в хранилища Европы. По словам российского президента, когда завершатся аналогичные работы в РФ и газ будет закачан полностью, это вероятно завершится 7-8 ноября, начнется плановая деятельность по повышению уровня объемов голубого топлива в имеющихся европейских хранилищах, в частности, в австрийских и немецких ПХГ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!