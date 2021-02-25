Саакашвили мобилизует оппозицию Грузии

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Ольга Чародий
Экс-глава Грузии
Михаил Саакашвили обратился к грузинской оппозиции с призывом не прекращать бойкотировать протест главы
партии "Единое национальное движение" Никанора Мелия. Он опубликовал видеообращение в Facebook.
Михаил Саакашвили, фото - из открытых источников
В своем обращении
Саакашвили резко осудил задержание лидера грузинской оппозиции и выразил
уверенность, что Мелия очень скоро выйдет на свободу. Поскольку справедливость
должна восторжествовать.
Михаил Саакашвили выразил готовность поддержать оппозиционеров и помочь в освобождении арестованного лидера. Ранее представители грузинских властей неоднократно обвиняли Саакашвили в попытках дестабилизировать ситуацию в Грузии.
Напомним, по предварительным данным, украинцы смогут отдохнуть в Грузии, если покажут на границе отрицательный результат ПЦР-теста. Однако границы откроются только, если до марта не будет резкого скачка заболеваемости COVID-19. Стоит заметить, что Грузия строго и ответственно относится к выполнению карантинных норм и пропуску иностранных туристов в страну. Так власть только недавно открыла аэропорт Тбилиси для граждан нескольких самых безопасных стран ЕС. Пропускают и всех иностранцев, имеющих прививки от коронавируса.
Исследования ученых Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) предупреждают, что обнаруженные штаммы коронавируса могут привести к быстрому росту новых случаев. Мутации вызывают беспокойство, ведь прогрессируют. Как может измениться ход пандемии COVID-19, читайте в нашем материале.
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