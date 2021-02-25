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Саакашвили мобилизует оппозицию Грузии

Ранее представители грузинских властей неоднократно обвиняли Саакашвили в попытках дестабилизировать ситуацию в Грузии.

сегодня, 04:51
Автор:

Ольга Чародий

Экс-глава Грузии  Михаил Саакашвили обратился к грузинской оппозиции с призывом   не прекращать бойкотировать протест главы партии "Единое национальное движение" Никанора Мелия. Он опубликовал видеообращение в Facebook.

Саакашвили мобилизует оппозицию Грузии

Михаил Саакашвили, фото - из открытых источников

В своем обращении   Саакашвили резко осудил задержание лидера грузинской оппозиции и выразил уверенность, что Мелия очень скоро выйдет на свободу. Поскольку справедливость должна восторжествовать.

"Те, кто задержал его, и сейчас осуществляют насилие над грузинским народом, они сядут очень надолго. Наше дело правое, и мы обязательно победим. Сейчас главное – это мобилизация, развернуть фронт по всей Грузии, наступление, наступление и еще раз наступление", – говорится в сообщении.

Михаил Саакашвили выразил готовность поддержать оппозиционеров и помочь в освобождении арестованного лидера. Ранее представители грузинских властей неоднократно обвиняли Саакашвили в попытках дестабилизировать ситуацию в Грузии.

Напомним, по предварительным данным, украинцы смогут отдохнуть в Грузии, если покажут на границе отрицательный результат ПЦР-теста. Однако границы откроются только, если до марта не будет резкого скачка заболеваемости COVID-19. Стоит заметить, что Грузия строго и ответственно относится к выполнению карантинных норм и пропуску иностранных туристов в страну. Так власть только недавно открыла аэропорт Тбилиси для граждан нескольких самых безопасных стран ЕС. Пропускают и всех иностранцев, имеющих прививки от коронавируса.

Исследования ученых Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) предупреждают, что обнаруженные штаммы коронавируса могут привести к быстрому росту новых случаев. Мутации вызывают беспокойство, ведь прогрессируют. Как может измениться ход пандемии COVID-19, читайте в нашем материале.


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Источник: https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=181623003767511
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