Саакашвили в тяжелом состоянии: экс-президент Грузии навестил его в больнице

Адвокат Михаила Саакашвили сообщает об ухудшении здоровья своего клиента. Кроме эпизодов потери памяти он еще и пережил гипертонический криз, узнав о планах перевести его из медицинского учреждения обратно в тюремную больницу. После этого стало известно, что Саакашвили смог принять гостя — четвертого президента Грузии

Саакашвили пережил гипертонический криз. Фото с Facebook

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