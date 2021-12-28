Саакашвили в тяжелом состоянии: экс-президент Грузии навестил его в больнице

Адвокат Михаила Саакашвили сообщает об ухудшении здоровья своего клиента. Кроме эпизодов потери памяти он еще и пережил гипертонический криз, узнав о планах перевести его из медицинского учреждения обратно в тюремную больницу. После этого стало известно, что Саакашвили смог принять гостя — четвертого президента Грузии Георгия Маргвелашвили. Об этом сообщает "Эхо Кавказа".
Саакашвили пережил гипертонический криз. Фото с Facebook
Маргвелашвили называет Саакашвили политзаключенным Путина и считает, что на фоне политического кризиса в Грузии, все стороны должны договориться ради безопасности страны и прекратить уголовное преследование.
"Возможно, заключение Михаила Саакашвили не является личной целью "Грузинской мечты" и его основателя Бидзины Иванишвили. Единственный актер, который выигрывает в этом процессе и которому даже не приходится за это платить – это Россия и Путин," — сказал после трехчасовой встречи из Саакашвили Георгий Маргвелашвили.
Также, вчера, 27 декабря, в Тбилисском городском суде состоялось рассмотрение дела против Саакашвили, который прошел опять без его участия. Напомним, экспрезидент Грузии, а ныне гражданин Украины, приговорен заочно к шести годам заключения по двум уголовным делам, а ныне проходит курс реабилитации в военном госпитале в Горе после 50-дневного голодания.
Напомним, Михаил Саакашвили был задержан 1 октября в Тбилиси. Его обвинили в незаконном пересечении государственной границы. После заключения Саакашвили начал голодовку. Это, по мнению медиков и окружения экс-президента, подорвало его здоровье. По выводам врачей, из-за этого развились судороги, вызванные энцефалопатией Вернике – заболевание мозга, в результате которого человек может впасть в кому. Только в военном госпитале Саакашвили удалось уговорили прекратить голодовку.
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Assault
сегодня, 10:01
Голодать полезно, даже рак излечивается, излечился от всех болезней после такого голодания