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Саакашвили в тяжелом состоянии: экс-президент Грузии навестил его в больнице

После ухудшения состояния здоровья, Саакашвили в госпитале навестил экс-президент Грузии Георгий Маргвелашвили

сегодня, 09:43
Автор:

Людмила Слободенюк
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Адвокат Михаила Саакашвили сообщает об ухудшении здоровья своего клиента. Кроме эпизодов потери памяти он еще и пережил гипертонический криз, узнав о планах перевести его из медицинского учреждения обратно в тюремную больницу. После этого стало известно, что Саакашвили смог принять гостя — четвертого президента Грузии Георгия Маргвелашвили. Об этом сообщает "Эхо Кавказа".

Саакашвили в тяжелом состоянии: экс-президент Грузии навестил его в больнице

Саакашвили пережил гипертонический криз. Фото с Facebook

Маргвелашвили называет Саакашвили политзаключенным Путина и считает, что на фоне политического кризиса в Грузии, все стороны должны договориться ради безопасности страны и прекратить уголовное преследование.

"Возможно, заключение Михаила Саакашвили не является личной целью "Грузинской мечты" и его основателя Бидзины Иванишвили. Единственный актер, который выигрывает в этом процессе и которому даже не приходится за это платить – это Россия и Путин," — сказал после трехчасовой встречи из Саакашвили Георгий Маргвелашвили.

Также, вчера, 27 декабря, в Тбилисском городском суде состоялось рассмотрение дела против Саакашвили, который прошел опять без его участия. Напомним, экспрезидент Грузии, а ныне гражданин Украины, приговорен заочно к шести годам заключения по двум уголовным делам, а ныне проходит курс реабилитации в военном госпитале в Горе после 50-дневного голодания.

Напомним, Михаил Саакашвили был задержан 1 октября в Тбилиси. Его обвинили в незаконном пересечении государственной границы. После заключения Саакашвили начал голодовку. Это, по мнению медиков и окружения экс-президента, подорвало его здоровье. По выводам врачей, из-за этого развились судороги, вызванные энцефалопатией Вернике – заболевание мозга, в результате которого человек может впасть в кому. Только в военном госпитале Саакашвили удалось уговорили прекратить голодовку.
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Источник: https://www.ekhokavkaza.com/a/31628433.html
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