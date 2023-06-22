Сальдо пригрозил ударами по мостам в Молдове: Кишинев резко реагирует

Российский представитель оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Украина нанесла удары по мостам вблизи города Чонгар и пригрозил атаковать украинские и молдавские объекты инфраструктуры. Кишинев отреагировал на заявления оккупанта. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление МИД Молдовы.

Коллаборант Владимир Сальдо. Фото из открытых источников

Владимир Сальдо пригрозил, что координаты мостов в Одесской области и пограничной молдавской деревне Джурджулешты известны российским войскам, "поэтому вскоре будет очень серьезный ответ".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Министерство иностранных дел Молдовы отреагировало на заявления Владимира Сальдо и указало, что такие угрозы неприемлемы.

"Молдова резко осуждает угрозы со стороны российского представителя на оккупированной части Украины. Прямые угрозы в адрес нашей страны абсолютно неприемлемы", — заявил МИД Молдовы.

Помимо резкой реакции Молдова вызвала посла Российской Федерации в стране для объяснений заявлений Владимира Сальдо.

Напомним, что 22 июня произошел обстрел мостов вблизи города Чонгар, который находится на границе Херсонской области и Крыма. На объектах инфраструктуры повреждено дорожное покрытие. Крымский полуостров с материковой частью Украины соединяют три пункта пропуска. Два из них находятся в Армянске, другой близ Джанкоя.

Ранее портал "Комментарии" обратился к экспертам, чтобы объяснить, почему удар по мосту в Чонгаре запускает сценарий освобождения Крыма – чего ждать дальше.

Также "Комментарии" писали, что в Молдове назвали действия России "неловким жестом", а подарки "неуместными".