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Сальдо пригрозил ударами по мостам в Молдове: Кишинев резко реагирует

Молдова резко реагирует на угрозы оккупационной администрации Херсонской области Владимира Сальдо.

22 июня 2023, 15:20
Автор:
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Slava Kot
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Российский представитель оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Украина нанесла удары по мостам вблизи города Чонгар и пригрозил атаковать украинские и молдавские объекты инфраструктуры. Кишинев отреагировал на заявления оккупанта. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление МИД Молдовы.

Сальдо пригрозил ударами по мостам в Молдове: Кишинев резко реагирует

Коллаборант Владимир Сальдо. Фото из открытых источников

Владимир Сальдо пригрозил, что координаты мостов в Одесской области и пограничной молдавской деревне Джурджулешты известны российским войскам, "поэтому вскоре будет очень серьезный ответ".


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Министерство иностранных дел Молдовы отреагировало на заявления Владимира Сальдо и указало, что такие угрозы неприемлемы.

"Молдова резко осуждает угрозы со стороны российского представителя на оккупированной части Украины. Прямые угрозы в адрес нашей страны абсолютно неприемлемы", — заявил МИД Молдовы.

Помимо резкой реакции Молдова вызвала посла Российской Федерации в стране для объяснений заявлений Владимира Сальдо.

Напомним, что 22 июня произошел обстрел мостов вблизи города Чонгар, который находится на границе Херсонской области и Крыма. На объектах инфраструктуры повреждено дорожное покрытие. Крымский полуостров с материковой частью Украины соединяют три пункта пропуска. Два из них находятся в Армянске, другой близ Джанкоя.

Ранее портал "Комментарии" обратился к экспертам, чтобы объяснить, почему удар по мосту в Чонгаре запускает сценарий освобождения Крыма – чего ждать дальше.

Также "Комментарии" писали, что в Молдове назвали действия России "неловким жестом", а подарки "неуместными".



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Источник: https://twitter.com/MoldovaMFA/status/1671824118017142785
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