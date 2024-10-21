Санду впервые отреагировала на результаты выборов в Молдове

Президент Молдовы Мая Санду заявила, что выборы в стране состоялись при не честном политическом процессе. По ее словам, в Молдове произошло "беспрецедентное нападение на свободу и демократию", а штаб Санду имеет четкие доказательства попыток купить 300 тыс. голосов.



Президент Молдовы Мая Санду. Фото из открытых источников

Как сообщает "Европейская правда", Мая Санду отреагировала на предварительные результаты выборов в Молдавии.

"У нас есть четкие доказательства того, что эти преступные группы ставили целью купить 300 000 голосов", — заявила Санду в своем предвыборном штабе и назвала это "мошенничеством беспрецедентного масштаба".

По словам президентки, за этими попытками стояли иностранные и преступные группировки, которые "атаковали нашу страну десятками миллионов евро, ложью и пропагандой". Вместе с тем, Санду не сделала заявления о непризнании выборов, однако подчеркнула, что после получения окончательных результатов "будет принимать решение".

До проведения выборов, Санду сообщала, что осужденный за кражу миллиарда евро из молдавских банков политик Илан Шор, пытается "взломать выборы", а также оказывает влияние Россия, которая скрывает Шора от ответственности.

В Молдове подсчитано 98% голосов. 41,83% получила действующая президент Мая Санду. На втором месте пророссийский кандидат Александр Стояногло – 26,36%. Таким образом, в Молдове состоятся второй тур выборов между этими кандидатами, который запланирован на 3 ноября.

Также во время выборов президента в Молдове прошел референдум по изменению конституции по вступлению в ЕС. При проверке 98,29% бюллетеней, результаты референдума свидетельствуют, что 50% (730 100 голосов) молдаван высказались за вступление в ЕС, а 50% (730 021) — против.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия пытается вмешаться в выборы в Молдове с помощью мультфильмов.

Также "Комментарии" писали о реакции Молдовы на заявление России о размещении на территории страны украинских истребителей F-16.