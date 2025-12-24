logo

BTC/USD

86915

ETH/USD

2932.82

USD/UAH

42.1

EUR/UAH

49.64

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Европа Санкции и война в Украине ни по чем: какая европейская страна продолжит покупать газ в РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Санкции и война в Украине ни по чем: какая европейская страна продолжит покупать газ в РФ

Вучич договорился о новых поставках российского газа в Сербию

24 декабря 2025, 08:34
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент Сербии Александр Вучич договорился о продлении поставок российского газа в его страну еще на три месяца, до 31 марта. Об этом сообщает сербское издание РТС.

Санкции и война в Украине ни по чем: какая европейская страна продолжит покупать газ в РФ

Александр Вучич. Фото: из открытых источников

По словам Вучича, достигнутая договоренность позволит обеспечить стабильное энергоснабжение в зимний период, поэтому "сербы будут спать спокойно".

Ранее власти Сербии сообщали, что действующий контракт на поставку газа из России продлен до конца 2025 года, а Белград рассчитывает заключить новое долгосрочное соглашение. Сербия продолжает получать российский газ по маршруту через газопровод "Турецкий поток".

Также Вучич сказал, что представители "Газпрома" обсуждают продажу доли в компании Naftna Industrija Srbije (NIS), которая находится под санкциями США с венгерской национальной компанией MOL. Политик подчеркнул, что сербские власти не имеют возражений против этого.

"Венгры — наши друзья. Мы просто должны закончить как можно скорее, до 15 января", — добавил президент Сербии.

Читайте также на портале "Комментарии" — Европейский Союз сделал еще один стратегический шаг в поддержку Украины и собственной энергетической безопасности. Европарламент одобрил поэтапный отказ импорта российского газа. Об этом сообщает издание LB.ua со ссылкой на пресс-службу Европарламента.

Согласно принятому документу, ЕС должен прекратить импорт российского сжиженного природного газа уже с начала 2026 года. Поставки трубопроводного газа из России будут окончательно прекращены до 30 сентября 2027 года. Решение еще должен формально утвердить Совет ЕС, после чего закон опубликуют в Официальном журнале.

Также издание "Комментарии" сообщало – давление на РФ не выход: друзья Путина заявили, что и дальше будут поставлять российский газ.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rts.rs/vesti/politika/5853652/vucic-gas-produzenje-nis-mol-nafta.html
Теги:

Новости

Все новости