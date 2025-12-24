Санкції та війна в Україні ні до чого: яка європейська країна продовжить купувати газ у РФ

Президент Сербії Олександр Вучич домовився про продовження постачання російського газу до його країни ще на три місяці, до 31 березня. Про це повідомляє сербське видання РТС.

Александр Вучич. Фото: з відкритих джерел

За словами Вучича, досягнута домовленість дозволить забезпечити стабільне енергопостачання у зимовий період, тому "серби спатимуть спокійно".

Раніше влада Сербії повідомляла, що чинний контракт на постачання газу з Росії продовжено до кінця 2025 року, а Белград розраховує укласти нову довгострокову угоду. Сербія продовжує отримувати російський газ маршрутом через газопровід "Турецький потік".

Також Вучич сказав, що представники "Газпрому" обговорюють продаж частки компанії Naftna Industrija Srbije (NIS), яка знаходиться під санкціями США з угорською національною компанією MOL. Політик підкреслив, що сербська влада не має заперечень проти цього.

"Угорці — наші друзі. Ми просто маємо закінчити якнайшвидше, до 15 січня", — додав президент Сербії.

