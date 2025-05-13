Считанные дни до 2-го тура выборов в Румынии: какие шансы у кандидата, который против помощи Киеву

Кандидат от ультраправых Джордже Симион и либеральный кандидат Никушор Дан имеют примерно одинаковую поддержку перед вторым туром президентских выборов, который пройдет 18 мая. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствует опрос AtlasIntel.

Выборы в Румынии. Фото: из открытых источников

За пять дней до второго тура выборов в Румынии лидер ультраправого "Альянса за объединение румын" Джордже Симион и либеральный мэр Бухареста Никушор Дан вышли примерно на равные позиции – за обоих готовы голосовать по 48,2% респондентов.

При этом по всей видимости основная борьба претендентов на главный пост в стране развернется за 2,6% избирателей, которые еще не определились, за кого проголосуют.

Важно понимать, что опрос не включает диаспору, где Симион имел значительно более высокие показатели, чем внутри Румынии.

Сбор данных для опроса провели 9-12 мая, всего опросили почти 4000 человек. Погрешность может составлять ±2 процентных пункта.

Почти все голоса, отданные в первом туре за кандидата от правящей коалиции Крина Антонеску (более 91%), перейдут к Никушору Дану, Симиона из этой группы поддержат около 6%. Среди людей, которые в первом туре голосовали за прозападную Елену Ласкони, таких почти 97%.

В то же время среди избирателей, которые в первом туре поддержали экс-премьера Виктора Понту, 69,3% собираются голосовать за Дана, и более 22% – за Симиона.

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