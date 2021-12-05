Сербия играет на два фронта: на конкурсе рисунков девочку указали как "гражданку ЛНР"

Посольство Украины В Сербии выступило с заявлением из-за того, что балканское государство подыграло пропагандистской политике Российской Федерации. Возмущение было вызвано международным конкурсом детских рисунков "Волшебный мир сказки" в крае Опово, где девочка из Луганской области была объявлена гражданкой "ЛНР". Об этом сообщает "Укринформ".

Президент Сербии Александр Вучич разговаривает с президентом России Владимиром Путиным - фото из открытых источников

Реакция украинского посольства в Сербии была вызвана прежде всего публикацией в издании "Голос Опова" за 26 ноября этого года, где были обнародованы итоги конкурса "Волшебный мир сказки". В газете девочка из Луганской области была названа "гражданкой "ЛНР"".

Посольство Украины в Сербии возмущено тем, что, несмотря на признание Сербией территориальной целостности Украины, детей, проживающих на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, называют гражданами самопровозглашенных террористических организаций.

Дипломаты Украины напомнили, что любое употребление названий ЛНР или ДНР как отдельных государств означает непризнание и нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины.

"В этом контексте украинская сторона напоминает, что любое сотрудничество органов государственной власти, негосударственных структур или отдельных граждан Республики Сербия с террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР" является прямым нарушением украинского законодательства, и влечет соответствующие правовые последствия", — говорится в заявлении Посольства Украины в Республике Сербия.

Посольство Украины отметило необходимость прекращения пропаганды террористических организаций на оккупированных территориях.

Как сообщали ранее, главам боевиков ОРДЛО вручили партбилеты "Единой России".

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