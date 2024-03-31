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Сербия поднимала истребители в воздух: в небе зафиксировали НЛО

Из-за фиксации неизвестного летательного объекта в воздушном пространстве Сербии, армия страны применила истребители, чтобы приблизиться к НЛО.

сегодня, 10:10
Автор:
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Slava Kot
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Сербские военные зафиксировали в воздушном пространстве страны неизвестный летательный объект на высоте более пяти тысяч метров. Для выяснения его происхождения и контроля в небо были подняты истребители МиГ-29. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление Министерства обороны Сербии.

Сербия поднимала истребители в воздух: в небе зафиксировали НЛО

Военные самолеты. Фото из открытых источников

Утром 30 марта в Сербии произошел инцидент, когда радары обнаружили НЛО над городом Валево на высоте 5,5 тыс. км. Для идентификации неизвестного летательного объекта сербские войска подняли в воздух два истребителя и активно следили за летательным аппаратом с помощью радиолокационных средств.

"Во время наведения очередной пары самолетов в зону перехвата цель была утрачена. Истребители продолжили полет и обследовали зону согласно процедуре с целью уточнения ситуации", — сообщило Министерство обороны Сербии.

После дополнительного обследования воздушного пространства истребителями они получили приказ вернуться на базу. Другие радары продолжали мониторить воздушное пространство Сербии, однако больше не обнаружили присутствие неизвестного объекта.

Минобороны Сербии не указало на возможное происхождение НЛО на своей территории, а также не сделала предположения о неизвестном летальном объекте.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Польше упало НЛО вблизи российской границы. Впоследствии полиция заявила, что объект имеет кириллические надписи и похож на метеорологический аппарат. После исследования места падения объект изучает польская армия.

Также "Комментарии" писали, что над Крымом местные зафиксировали неопознанные летательные объекты.  



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Источник: https://www.mod.gov.rs/cir/21102/saopstenje21102
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