logo

BTC/USD

25936.95

ETH/USD

1772.59

LTC/USD

87.75

USD/UAH

38.45

EUR/UAH

40.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Европа Сербский перевозчик ввел новые удобства для россиян
commentss НОВОСТИ Все новости

Сербский перевозчик ввел новые удобства для россиян

Сербия решила увеличить количество авиаперелетов в Венгрию, вероятно, чтобы россиянам было легче путешествовать по Европе.

сегодня, 15:20
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Пока большинство стран Европы пытаются прекратить сотрудничество с Российской Федерацией, сербский авиаперевозчик Air Serbia решил улучшить условия владельцев российских паспортов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Euroactiv.

Сербский перевозчик ввел новые удобства для россиян

Сербский перевозчик Air Serbia. Фото из открытых источников

Страны Европы ввели разные запреты против России из-за полномасштабного вторжения, в частности большинство государств запретило выполнять прямые рейсы в страну-агрессорку. Однако такая деятельность не касается одного из последних союзников России в Европе – Сербии. Страна позволяет выполнять прямые рейсы для своих авиакомпаний в четыре города России, а также не против, чтобы российским авиакомпаниям совершать полеты внутри Сербии.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Теперь перевозчик Air Serbia принял очередное решение в пользу россиян. Компания, принадлежащая Сербии и авиакомпании Etihad, увеличит количество рейсов между Белградом и Будапештом до 17 в неделю. Таким образом, это поможет россиянам комфортнее путешествовать по Европе. Именно столица Венгрии стала отправной точкой для большинства граждан Российской Федерации, планирующих путешествие по странам Европейского Союза, несмотря на войну в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что путешествовавшая в Европе россиянка села в такси к украинке в Австрии. Женщина описала то, что произошло дальше.

Также "Комментарии" писали о том, что россияне легко получают шенгенские визы. Некоторые страны Европы остановили выдачу виз, но как минимум три лояльные страны в Кремль продолжают их беспрепятственно выдавать для уходящих на отдых в Европу граждан России.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.euractiv.com/section/politics/news/air-serbia-announces-more-flights-to-hungary-in-convenient-move-for-russians/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!