Сербский перевозчик ввел новые удобства для россиян

Пока большинство стран Европы пытаются прекратить сотрудничество с Российской Федерацией, сербский авиаперевозчик Air Serbia решил улучшить условия владельцев российских паспортов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Euroactiv.

Сербский перевозчик Air Serbia. Фото из открытых источников

Страны Европы ввели разные запреты против России из-за полномасштабного вторжения, в частности большинство государств запретило выполнять прямые рейсы в страну-агрессорку. Однако такая деятельность не касается одного из последних союзников России в Европе – Сербии. Страна позволяет выполнять прямые рейсы для своих авиакомпаний в четыре города России, а также не против, чтобы российским авиакомпаниям совершать полеты внутри Сербии.

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Теперь перевозчик Air Serbia принял очередное решение в пользу россиян. Компания, принадлежащая Сербии и авиакомпании Etihad, увеличит количество рейсов между Белградом и Будапештом до 17 в неделю. Таким образом, это поможет россиянам комфортнее путешествовать по Европе. Именно столица Венгрии стала отправной точкой для большинства граждан Российской Федерации, планирующих путешествие по странам Европейского Союза, несмотря на войну в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что путешествовавшая в Европе россиянка села в такси к украинке в Австрии. Женщина описала то, что произошло дальше.

Также "Комментарии" писали о том, что россияне легко получают шенгенские визы. Некоторые страны Европы остановили выдачу виз, но как минимум три лояльные страны в Кремль продолжают их беспрепятственно выдавать для уходящих на отдых в Европу граждан России.