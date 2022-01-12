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Северные страны хотят в НАТО: что ответили в США

В США ответили на возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО

сегодня, 09:15
Автор:

Козлова Альбіна
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Во время выступления на пресс-брифинге 11 января заместитель Государственного секретаря США Виктория Нуланд высказалась о вступлении стран северной Европы в НАТО. По ее словам, Соединенные штаты рады обсудить с политическими лидерами Финляндии и Швеции вопросы их присоединения к Альянсу.

Северные страны хотят в НАТО: что ответили в США

Страны севера еще рассматривают возможность вступления в НАТО, фото из открытых источников

Нуланд подчеркнула, что эти две страны имеют высокий уровень жизни, поэтому "разговор с ними будет не таким, как со странами, имеющими проблемы с коррупцией, реформами и демократической стабильностью". Впрочем, чиновник подчеркнула, что заявок о вступлении от Швеции и Финляндии не поступало.

Эти две страны не являются членами НАТО. Однако в 2021 году президент Финляндии Саули Ниинисте высказался о возможности вступления в Альянс. Также он подчеркнул, что Россия не может решать за другие страны какой внешнеполитический курс им выбирать.

По словам Ниинисте, требования России были предъявлены США и НАТО, однако они ставят под вопрос суверенитет нескольких стран ЕС, в частности Швеции и Финляндии. Министр обороны страны заявлял, что в настоящее время вопрос о вступлении не стоит на повестке дня. Однако все больше граждан высказываются "за" присоединение к Альянсу.

Как сообщал портал "Комментарии", РФ выдвинула требования, которые нельзя выполнить. В эфире телеканала "Рада" эксперты высказали свое мнение о возможной военной экспансии России, почему НАТО подтвердило свои позиции по ультиматуму Кремля и чего ждать от переговоров.

Мы писали, что политолог объяснил чего боятся страны Запада и что на самом деле пугает Европу и НАТО. Политолог Ростислав Балабан в эфире телеканала "Рада" озвучил прогнозы на рабочую неделю, в течение которой должны состояться переговоры между Россией и Западом по безопасности в Европе.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=lLC4WOijIAs
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