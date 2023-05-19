Сейм Литвы обсуждает изменение названия для России: какой вариант рассматривают

Комитет будущего в Сейме Литвы начал дискуссию о возможном переименовании названия Россия или Российская Федерация в Московию в литовском языке. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Европейская правда".



Руководитель комитета будущего Литвы Раймундас Лопата. Фото из открытых источников

Руководитель комитета Раймундас Лопата заявил, что его страна называет Россию Россией, потому что они так сами себя называют, однако с учетом исторического контекста Литва хочет найти более приемлемое название для России.

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"С учетом исторического контекста Великого княжества Литовского мы будем искать более приемлемую и точную оценку исторической роли страны для Литвы и Запада, чем укорененный в западном сознании великороссийский нарратив", — сообщает Лопата.

Комитет будущего в Сейме Литвы будет работать над альтернативным названием для России, в частности рассматривается вариант Московия.

"Мы уточним, как лучше называть страну, которую мы традиционно называем Россией: следует ли ее называть Россией, Московией, или как-то иначе", — сообщил Раймундас Лопата.

Напомним, что на сайте президента Украины появилась 23 ноября 2022 года петиция о переименовании России в Московию. Обращение набрало более 25 тыс. голосов, а Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Украины с просьбой о его комплексной проработке вопроса с привлечением научных кругов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, поддерживают ли украинцы переименование России в Московию.

Также "Комментарии" писали о главе квазиобразования "ДНР" Дениса Пушилина, подписавшего "указ" о переименовании Донецка.