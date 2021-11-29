Штамм Omicron: на срочное собрание для обсуждения ситуации съедутся представители Большой семерки

29 ноября представители стран-членов G7 соберутся на срочную встречу, чтобы обсудить распространение нового штамма под названием Омикрон. Об этом пишет The Guardian.



Пандемия коронавируса в мире продолжается, фото из открытых источников

Известно, что на съезд прибыли министры здравоохранения Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, США. Также сообщается, что новый штамм обнаружен в Великобритании, Германии и Италии. Там медики, благодаря тестам, выявили немало положительных результатов, что свидетельствует о распространении нового штамма в странах Европы. Ранее мы сообщали, что штамм был обнаружен и в Бельгии, и некоторых странах Азии, Ближнего Востока.

По словам министра здравоохранения Франции, скорее всего штамм циркулирует и в его стране, сейчас проводится тестирование биологических материалов для обнаружения мутаций вируса.

В то же время, когда страны Евросоюза, США отменили авиарейсы из Африки, ВОЗ призывала к тому, чтобы в мире не вводили избыточные и агрессивные карантинные ограничения из-за нового штамма.

Кроме того, директор Национального института здравоохранения США доктор Фрэнсис Коллинз подчеркнул, что в настоящее время у ученых нет подтверждения, что Омикрон вызывает более тяжелое течение болезни, чем предыдущие варианты COVID-19. Хотя ученый не исключает, что мутация вируса более заразна, потому что она быстро распространилась в Южной Африке.

После созыва группы экспертов для оценки данных ВОЗ заявила, что "предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом" по сравнению с другими вариантами. Это значит, что люди, заразившиеся COVID-19 и поправившиеся, могут снова заболеть. Похоже, что этот вариант имеет большое количество мутаций, около 30, в шиповом белке коронавируса, что может повлиять на то, как легко он распространяется среди людей.

Несмотря на то, что некоторые генетические изменения в Омикроне вызывают беспокойство, до сих пор неясно, представляют ли они угрозу здоровью населения. Некоторые предыдущие варианты, например бета-вариант, поначалу вызывали тревогу ученых, но не они распространились.

Как сообщал портал "Комментарии", стало известно, когда появится эффективная против новых мутаций коронавируса вакцина. Речь идет об американских компаниях, производящих вакцину. Предварительно известно, что они планируют начать работу над новой вакциной с декабря.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!