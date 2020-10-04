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Главная Новости Мир Европа Шторм Алекс во Франции и Италии: количество жертв растет
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Шторм Алекс во Франции и Италии: количество жертв растет

В Италии и Франции шторм повредил десятки домов

сегодня, 22:22
Автор:

Татьяна Веремеева

Сегодня, 4 октября, в районе границы между Францией и Италией, недалеко от Ниццы, были найдены семь тел. Об этом сообщает Reuters.

Шторм Алекс во Франции и Италии: количество жертв растет

Пять тел были обнаружены на северо-западе Италии, в том числе четыре выброшены на берег между городами Вентимилья и Санто-Стефано-аль-Маре, недалеко от французской границы. Еще двое были найдены во Франции, в том числе овчарка, найденная итальянской поисково-спасательной командой. Второе тело было найдено в автомобиле, который был смыт наводнением в деревне Сен-Мартен-Везюби.

Таким образом, число жертв шторма выросло до девяти. Люди были найдены мертвыми после того, как в пятницу приграничный район попал под шторм "Алекс". Французские пожарные заявили, что еще 21 человек пропал безвести, восемь из них, как известно, исчезли во время шторма.

Непогода нанесла ущерб на миллионы евро: в Италии снесло несколько автомобильных мостов, а улицы некоторых городов завалило мусором и грязью, а на улицах лежали десятки перевернутых автомобилей.

Официальные лица региона Пьемонт сообщили о рекордных 630 мм осадков всего за 24 часа в Самбугетто, недалеко от Швейцарии, что составляет более половины среднегодового количества осадков.

В Пьемонте трехэтажный дом снесло с фундамента и выбросило в реку. В соседней деревне Танаро наводнение разрушило местное кладбище, смыв десятки могил.

Во Франции почти 1000 пожарных были призваны в район Приморских Альп для поиска пропавших безвести и восстановления связи. Более двух десятков начальных и средних школ в этом районе закрыты до дальнейшего уведомления, сообщили местные власти.

Ранее "Комментарии" писали, что синоптики сделали штормовое предупреждение на октябрь.


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