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Марьян Ощановский
Швеция завершила расследование диверсии на российских газопроводах "Северный поток", подорванных в сентябре 2022 года.
Швеция завершила расследование подрыва газопроводов РФ. Фото из открытых источников
Об этом в интервью журналу Time сообщил премьер-министр королевства Ульф Кристерссон.
Представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова назвала решение Стокгольма "международным сговором" с целью сокрытия "теракта".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Берлин намерен открыть Балтийский терминал для сжиженного природного газа (СПГ), связанный с не существующей инфраструктурой российской газопроводной сети Nord Stream. План обсуждался во время встречи за закрытыми дверями с канцлером Олафом Шольцем и министром экономики Робертом Хабеком. "Трубопровод будет подключен к существующей газовой инфраструктуре в Любмине с весны 2024 года", — сказал Хабек, имея в виду точку соединения на материке, где также заканчиваются бездействующие трубы "Северного потока".
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