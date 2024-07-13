Швеция завершила расследование диверсии на российских газопроводах "Северный поток", подорванных в сентябре 2022 года.

Швеция завершила расследование подрыва газопроводов РФ. Фото из открытых источников

Об этом в интервью журналу Time сообщил премьер-министр королевства Ульф Кристерссон.

"У нас было проведено формальное расследование, потому что это произошло не на территории Швеции, а в шведской экономической зоне. Все было сделано достаточно традиционно. Следователи пришли к выводу, что нельзя обвинять кого-то в этом. У них не было дела. Так что для нас это закрыто", — рассказал Ульф Кристерссон.

Представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова назвала решение Стокгольма "международным сговором" с целью сокрытия "теракта".

"Напомню, преступление совершено в особой экономической зоне Швеции. И причина такой правовой апатии в том, что главный бенефициар теракта – администрация Байдена, который и не скрывал соответствующих планов. Перечь Штатам Стокгольм не имеет ни права, ни свободы. По сути, речь идет о международном сговоре с целью сокрытия тяжкого преступления – теракта", — заявила Мария Захарова.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Берлин намерен открыть Балтийский терминал для сжиженного природного газа (СПГ), связанный с не существующей инфраструктурой российской газопроводной сети Nord Stream. План обсуждался во время встречи за закрытыми дверями с канцлером Олафом Шольцем и министром экономики Робертом Хабеком. "Трубопровод будет подключен к существующей газовой инфраструктуре в Любмине с весны 2024 года", — сказал Хабек, имея в виду точку соединения на материке, где также заканчиваются бездействующие трубы "Северного потока".