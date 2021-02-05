Швеция завершила первый этап массовой вакцинации: кто получил препарат

Европейские страны уже приступили к массовой вакцинации своих граждан. В Швеции сообщили о том, что первый этап прививок уже завершен. Такую информацию предоставило Национальное агентство здравоохранения.

Вакцинация граждан / фото Euronews

Медицинские чиновники доложили об успешном проведении первого этапа вакцинации и одновременно стали готовиться ко второму. По заявлению представителя агентства, в феврале-марте для шведских граждан будут предоставлены 2,2 миллиона доз противовирусной вакцины.

Результаты первого этапа таковы - медики смогли привить от COVID-19 более 264 тысяч человек. Приоритет отдавался людям пожилого возраста.

Вместе с тем Агентство общественного здравоохранения Швеции решило снизить на пять лет возрастной порог для тех, кто может быть приоритетным для вакцинации второй фазы. Теперь в число прививаемых попадут люди с 65 лет. Сюда же войдет молодежь с трансплантантами и те, кто нуждается в диализе.

"На каждом этапе, особенно в ситуации дефицита, пожилые люди имеют приоритет над младшими, потому что мы знаем, что возраст является явным фактором риска COVID-19, особенно тяжелого заболевания", — сказал генеральный директор агентства Йохан Карлсон.

На стадии планирования также находится с третий этап, в котором приоритетными будут граждане от 60 лет а также среднего возраста, но имеющие хронические заболевания.

Как сообщал портал "Комментарии", канцлер Германии Ангела Меркель предположила, что человечеству придется ежегодно вакцинироваться от коронавируса. Такое мнение политик высказала после заседания с представителями Еврокомиссии и компаний-разработчиков препаратов против COVID-19

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