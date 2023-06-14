Шведский прокурор назвал дату объявления виновных в подрыве «Северного потока»

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Slava Kot
Газопровод "Северный поток 2". Фото из открытых источников
Шведский прокурор Матс Люнгквист, руководящий расследованием по подрыву газопроводов "Северный поток" указал вероятную дату, когда будет предъявлено обвинение в диверсии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.
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Матс Люнгквист сообщил, что встретился с немецким коллегой, который также занимается следствием. По его словам, они работают вместе для поиска виновных в подрыве газопроводов Nord Stream, однако не рассказал о деталях расследования, указав дату предъявления обвинений.
Ранее немецкий прокурор сообщил, что его следователи провели в январе обыск судна, вероятно причастного к транспортировке взрывчатки в газопроводы. Немецкие СМИ писали, что к лодке могла быть причастна проукраинская группа.
В апреле шведский прокурор заявил, что основной сценарий состоит в том, что за диверсией на газопроводах "Северный поток" стоит одна страна или группа, поддерживаемая страной. Однако Матс Люнгквист не назвал, какую именно страну подозревает в такой деятельности.
Также "Комментарии" писали о реакции Алексея Резникова, который ответил, стоит ли Украина за взрывами на газопроводе Nord Stream.
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