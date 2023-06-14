Шведский прокурор назвал дату объявления виновных в подрыве «Северного потока»

Газопровод "Северный поток 2". Фото из открытых источников

Шведский прокурор Матс Люнгквист, руководящий расследованием по подрыву газопроводов "Северный поток" указал вероятную дату, когда будет предъявлено обвинение в диверсии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.

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Матс Люнгквист сообщил, что встретился с немецким коллегой, который также занимается следствием. По его словам, они работают вместе для поиска виновных в подрыве газопроводов Nord Stream, однако не рассказал о деталях расследования, указав дату предъявления обвинений.

"Я надеюсь, что по крайней мере этой осенью мы сможем принять решение по предъявлению обвинений, по крайней мере, это амбиция, которая сейчас сложилась. Думаю, на самом деле будут раскрыты те, кто совершил диверсию", — заявил Люнгквист шведской общественной вещательной службе SR.

Ранее немецкий прокурор сообщил, что его следователи провели в январе обыск судна, вероятно причастного к транспортировке взрывчатки в газопроводы. Немецкие СМИ писали, что к лодке могла быть причастна проукраинская группа.

В апреле шведский прокурор заявил, что основной сценарий состоит в том, что за диверсией на газопроводах "Северный поток" стоит одна страна или группа, поддерживаемая страной. Однако Матс Люнгквист не назвал, какую именно страну подозревает в такой деятельности.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дания обнародовала фото объекта, обнаруженного у газопровода "Северный поток".

Также "Комментарии" писали о реакции Алексея Резникова, который ответил, стоит ли Украина за взрывами на газопроводе Nord Stream.