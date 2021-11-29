Швейцарцы на референдуме решили, обязательны ли ковид-сертификаты

В Швейцарской Конфедерации на всенародном голосовании решают, являются ли сертификаты о вакцинации от COVID-19 дискриминационными. Экзит-поллы уже дали первые результаты, сообщает Deutsche Welle.

Швейцария использует прямую демократию, чтобы решить вопрос о ковид-сертификатах - иллюстративное фото из сети

Всенародное голосование проходило в Швейцарии 28 ноября 2021 г. Граждан спрашивали, поддерживают ли они ковид-сертификаты. Экзит-полы показали, что большинство – за.

По результатам опроса на выходе из участков для голосования, поддержали идею сертификатов 63% граждан. Остальные считают его дискриминационным.

На голосование выносились основные положения закона об использовании QR-кодов. QR-коды, как планировалось, предоставляются тем, кто либо полностью вакцинирован, либо недавно выздоровел, либо имеет свежий отрицательный тест. Только с таким документом можно посещать рестораны и другие общественные заведения. Противники этих правил заявляли, что это дискриминация и "апартеид", пишет издание.

Люди, отрицающие меры защиты общественного здоровья, активно выступали на улицах городов Швейцарии. Состоялись протесты, во время которых были даже столкновения с правоохранительными органами. Для остановки эскалации использовали слезоточивый газ и резиновые пули. Поэтому в день референдума полиция усилила защиту правительственного квартала.

Deutsche Welle указывает, что референдум вряд ли ослабит напряжение в обществе. Проигравшая сторона не намерена успокаиваться и подчиняться решению большинства.

Издание "Комментарии" напоминает, что по миру распространяется новый штамм коронавируса под названием Omicron. Страны ограничивают общение с территориями, где его обнаружили. О том, что знает о новом варианте ВОЗ, можно прочесть по ссылке.





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