Швейцария отказалась заключить экономическое соглашение с ЕС - в чем причина

Швейцария отказалась от экономического соглашения с Евросоюзом и вышла из переговоров с Брюсселем. Об этом сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

Швейцария не заключила экономическое соглашение с ЕС - что стало причиной отказа. Фото: svit.aero

"Сегодня Федеральный совет принял решение о прекращении переговоров по институциональному соглашению между ЕС и Швейцарией. Мы принимаем к сведению это одностороннее решение правительства Швейцарии. Мы сожалеем об этом решении, учитывая прогресс, достигнутый за последние годы в воплощении в жизнь институционального соглашения", — говорится в сообщении.

Сторонами были рассмотрены вопросы защиты зарплаты, правил, регулирующих государственную помощь, и прав граждан ЕС, которые работают в Швейцарии, требовать швейцарских социальных пособий в рамках свободы передвижения.

Однако последний пункт вызвал противоречия. Министр иностранных дел Игнацио Кассис убежден, что Швейцария не может принять требования Брюсселя о равных правах для рабочих с ЕС. Это нарушает миграционную политику Швейцарии. Правительство также опасалось, что это может привести к увеличению расходов на социальное обеспечение. Игнацио Кассис и другие представители правительства были уверены, что этот шаг серьезно отразился бы на стоимости социальной политики.

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