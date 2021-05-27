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Главная Новости Мир Европа Швейцария отказалась заключить экономическое соглашение с ЕС - в чем причина
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Швейцария отказалась заключить экономическое соглашение с ЕС - в чем причина

Швейцария вышла из переговоров с Брюсселем по одной причине

сегодня, 09:05
Автор:

Кириєнко Анна

Швейцария отказалась от экономического соглашения с Евросоюзом и вышла из переговоров с Брюсселем. Об этом сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

Швейцария отказалась заключить экономическое соглашение с ЕС - в чем причина

Швейцария не заключила экономическое соглашение с ЕС - что стало причиной отказа. Фото: svit.aero

"Сегодня Федеральный совет принял решение о прекращении переговоров по институциональному соглашению между ЕС и Швейцарией. Мы принимаем к сведению это одностороннее решение правительства Швейцарии. Мы сожалеем об этом решении, учитывая прогресс, достигнутый за последние годы в воплощении в жизнь институционального соглашения", — говорится в сообщении.

Сторонами были рассмотрены вопросы защиты зарплаты, правил, регулирующих государственную помощь, и прав граждан ЕС, которые работают в Швейцарии, требовать швейцарских социальных пособий в рамках свободы передвижения.

Однако последний пункт вызвал противоречия. Министр иностранных дел Игнацио Кассис убежден, что Швейцария не может принять требования Брюсселя о равных правах для рабочих с ЕС. Это нарушает миграционную политику Швейцарии. Правительство также опасалось, что это может привести к увеличению расходов на социальное обеспечение. Игнацио Кассис и другие представители правительства были уверены, что этот шаг серьезно отразился бы на стоимости социальной политики.

Напомним, что Европейский союз официально одобрил открытие границ для туристов из третьих стран. Однако, беспроблемно попасть в Европу можно будет только туристам, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщали, что Европейский союз запускает инициативу по увеличению производства вакцин от коронавируса в Африке.


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Источник: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_21_2683
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