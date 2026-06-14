Швейцария провела референдум об ограничении численности населения: какие результаты

Швейцарцы на референдуме отвергли предложение установить жесткий предел численности населения страны на уровне 10 миллионов человек. Как показали предварительные результаты, избиратели избрали стабильность экономики и сохранение отношений с Европейским Союзом вместо ограничительной миграционной политики.

Швейцария. Фото из открытых источников

По данным национальной телерадиокомпании SRF, около 55% граждан проголосовали против инициативы ограничения численности, в то время как 45% ее поддержали. Несмотря на заметную поддержку, предложение не набрало достаточного количества голосов для принятия.

Референдум сравнивали с британским Brexit 2016 года из-за его потенциального влияния на миграцию и экономические связи с ЕС, который является ключевым торговым партнером Швейцарии. Бизнес-сообщество предупреждало, что ограничение населения могло бы фактически поставить под угрозу соглашение о свободном передвижении рабочей силы между Швейцарией и Евросоюзом.

Инициативу продвигала правопопулистская Швейцарская народная партия. Она предлагала законодательно зафиксировать, что к 2050 году население страны не должно превысить 10 миллионов человек. В случае превышения этого порога в течение двух лет предполагалась отмена соглашений о свободном передвижении с ЕС.

Социолог Урс Биери из GFS Bern пояснил, что провал инициативы был ожидаемым, поскольку многие граждане разделяют обеспокоенность ростом населения, но не согласились с механизмом реализации.

"С самого начала ее воспринимали как инициативу хаоса. Избиратели опасались последствий для отношений с ЕС и рынка труда", — пояснил Биери.

Отдельно эксперты обращают внимание на практические последствия возможного запрета: дефицит работников в сфере здравоохранения и ухода, а также риски для экономики, что в значительной степени зависит от миграционной рабочей силы.

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