Швейцарія провела референдум про обмеження чисельності населення: які результати

Швейцарці на референдумі відкинули пропозицію встановити жорстку межу чисельності населення країни на рівні 10 мільйонів осіб. Як показали попередні результати, виборці обрали стабільність економіки та збереження відносин з Європейським Союзом замість обмежувальної міграційної політики.

Швейцарія. Фото з відкритих джерел

За даними національної телерадіокомпанії SRF, близько 55% громадян проголосували проти ініціативи обмеження чисельності, тоді як 45% її підтримали. Попри помітну підтримку, пропозиція не набрала достатньої кількості голосів для ухвалення.

Референдум порівнювали з британським Brexit 2016 року через його потенційний вплив на міграцію та економічні зв’язки з ЄС, який є ключовим торговельним партнером Швейцарії. Бізнес-спільнота попереджала, що обмеження населення могло б фактично поставити під загрозу угоду про вільне пересування робочої сили між Швейцарією та Євросоюзом.

Ініціативу просувала правопопулістська Швейцарська народна партія. Вона пропонувала законодавчо зафіксувати, що до 2050 року населення країни не повинно перевищити 10 мільйонів осіб. У разі перевищення цього порогу протягом двох років передбачалося скасування угод про вільне пересування з ЄС.

Соціолог Урс Бієрі з GFS Bern пояснив, що провал ініціативи був очікуваним, оскільки багато громадян поділяють занепокоєння щодо зростання населення, але не погодилися з механізмом реалізації.

"З самого початку її сприймали як ініціативу хаосу. Виборці побоювалися наслідків для відносин із ЄС та для ринку праці", — пояснив Бієрі.

Окремо експерти звертають увагу на практичні наслідки можливої заборони: дефіцит працівників у сфері охорони здоров’я та догляду, а також ризики для економіки, що значною мірою залежить від міграційної робочої сили.

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