Ситуация с коронавирусом в странах Европы - обзор

Общая ситуация с COVID-19 в Европе становится стабильной. Поэтому спад темпов распространения коронавируса наблюдается в Великобритании и Франции.



Фото: Вечерний Гродно

Согласно правительственным данным, в Британии за последнюю неделю диагностировали 121 тыс. 306 инфицированных. Это на 25% ниже, чем за предыдущую неделю.

Кроме того, за последние 24 часа умерли 498 больных. Напомним, что накануне в стране был зафиксирован рекордный показатель — 696 летальных случаев. Способствует снижению заражений общенациональный локдаун, который должен закончиться 2 декабря.

Несмотря на стабилизацию ситуации, главный санитарный врач Великобритании Крис Витти рекомендует ограничить рождественские празднования.

Франция также объявила локдаун, который продолжается четвертую неделю. В связи с этим в стране наблюдается спад суточного прироста случаев заражения. За последние сутки — 13 тыс. 563 случая. Накануне этот показатель был выше на 3 тысячи.

Уменьшается количество людей с тяжелым течением болезни.

В общем, более 158 тыс. французов переболели коронавирусом.

Кардинально иная ситуация в Италии, где за сутки зафиксировали 29 тыс. случаев заражения и 822 смерти. Наиболее пострадавшим районом страны остается Ломбардия. Там 5 тыс. 697 новых случаев COVID-19.

Итальянские СМИ отмечают, что несмотря на ухудшение ситуации с количеством заражений, уменьшается количество госпитализированных. Поэтому болезнь у итальянцев протекает спокойнее.

Италия заняла восьмое место в мире по заболеваемости и шестое по количеству смертей.

Ухудшение ситуации зафиксировали и в Хорватии. По этой причине власти планируют закрыть к новогодним праздникам бары и рестораны. Под запретом окажутся свадебные церемонии.

Греция будет продолжать общенациональный локдаун до 7 декабря. Пока что, количество зараженных там резко возрастает. В палатах интенсивной терапии находятся 600 пациентов. Для страны это почти полная загруженность.

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