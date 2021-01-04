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Главная Новости Мир Европа Скандал с вакцинацией в Польше: почему первыми прививку получили знаменитости
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Скандал с вакцинацией в Польше: почему первыми прививку получили знаменитости

Правительство планирует расследовать данный инцидент

сегодня, 09:33
Автор:

Елизавета Черных

Нулевой этап вакцинации в Польше спровоцировал настоящий скандал из-за распределения препарата для прививки против коронавирусного заболевания. На первоначальном этапе массового прививания в стране, вместо медицинских работников первыми вакцину вне очереди получили 18 знаменитостей. В их число попали актрисы Кристина Янда, Мария Северин, польский экс-вице-премьер Лешек Миллер и другие. 

Скандал с вакцинацией в Польше: почему первыми прививку получили знаменитости

ФОТО: Из открытых источников

По мнению сотрудников Варшавского медицинского университета, до сих пор неизвестно, почему именно эти люди привились первыми. Однако в университете попытались оправдаться, заявив, что якобы вне зависимости от вакцин, предназначенных для медиков, учреждение получило несколько сотен вакцин от государственного управления материальных резервов. 

Глава управления Михал Кучмеровски уверяет, что Варшавский университет не получал дополнительных доз препарата, тем более для внеочередной вакцинации знаменитостей. По его словам, вакцина была предназначена исключительно для медиков. 

"Информация в СМИ об известных людях, в том числе о людях из мира культуры и политики, которые были вакцинированы вне очереди — это настоящий скандал", - прокомментировал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Польская актриса Мария Северин, которая вакцинировалась от коронавируса, опубликовала видеоролик, где объяснилась и принесла извинения за полученную вне очереди прививку. 

К слову, кампания вакцинации против коронавирусного заболевания началась в Польше 27 декабря. 

Ранее "Комментарии" сообщали, что Израиль лидирует среди стран, которые быстрее всех вакцинируют население от коронавируса. По состоянию на 1 января страна вакцинировала около 12% населения.



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Источник: https://healthy.24tv.ua/skandal-vaktsinatsiyeyu-polshhi-shheplennya-vid-covid-19-pershimi_n1502642
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Обусуждения

Игорь.

сегодня, 10:54

А у нас первыми вакцинируют различных слуг. И скандала никакого не будет. А народ как нибудь сами.

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