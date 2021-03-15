Скандал с вакциной "Спутник" в Словакии: коалиционная партия требует отставки премьера

В Словакии коалиционная партия SAS требует отставки премьера Игоря Матовича. Если премьер не уйдет до 24 марта, партия намеревается выйти из коалиции. Данную информацию обнародовала "Европейская правда", ссылаясь на издание Noviny.

Игорь Матович - фото из открытых источников

Сообщается, что новый ультиматум SAS выдвинула несмотря на то, что отставка министра здравоохранения Марека Крайчи на прошлой неделе казалось уже открыла путь к выходу из политического кризиса.

Лидер SAS, глава Минекономики Словакии Ричард Сулик, уверяет, что Игорь Матович и предыдущий глава Минздрава провалили борьбу с пандемией и называет политику премьера "хаосом".

"Этот премьер разделяет общество, он в конфликте с президентом, с учеными, с местной властью и медиа ... Мы дальше не можем поддерживать правительство Матовича", — заявил Сулик. Также сообщается, что партия выступает против досрочных выборов и не выдвигает требование отдать пост премьер-министра другой политической силе.

"Мы не ставим под сомнение, что должность премьера принадлежит OĽaNO, и если они выдвинут достойного кандидата, например министра финансов Эдуард Хегера — мы готовы это обсуждать", — заявил Ричард Сулик.

По данным издания, Хегеру временно поручили обязанности министра здравоохранения после отставки Марека Крайчи, который разрешил экстренно использовать российскую вакцину "Спутник". Напомним, что Глава министерства иностранных дел Словакии Иван Корчок Глава министерства иностранных дел Словакии Иван Корчок извинился за некорректную шутку премьер-министра республики Игоря Матовича об "обещании Закарпатья" в обмен на российскую вакцину. Эксперты считают, что скандал стал возможен во многом из-за невнятной позиции нашего государства по многим вопросам как внутри страны, так и на международной арене.

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