"Слава армии! Не увянет слава России!" – хор в столице европейской страны

В столице Венгрии открылась новая оперная постановка, основанная на романе Льва Толстого о наполеоновском нападении на Россию, адаптированную композитором Сергеем Прокофьевом. Именно в ней звучат резонансные лозунги. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на The Guardian.

Опера в Будапеште. Фото из открытых источников

Венгерская государственная опера, открывшая новую постановку, отмечает, что она никак не связана с событиями в Украине и была запланирована задолго до начала войны. Однако российские патриотические лозунги сильно резонируют с происходящими в Украине событиями, тем более в стране, принадлежащей к ЕС.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Мы кровью защитили Родину! Слава армии! Не увянет слава России!", — поет хор в опере Будапешта.

Также возле оперного театра рекламные лозунги провозглашают отмену санкций против страны-агрессора.

"Венгры решили: 97% говорят не санкциям", — данные по опросу среди венгров о том, нужно ли вводить санкции против России.

Напомним, что Венгрия постоянно накладывает вето на санкции против России, критикует ЕС и выступает против предоставления оружия Украине, а также запрещает перевозить военное оборудование по ее территории. В противоположность другим странам, в Венгрии также нет украинских флагов. Такие действия венгерских властей неоднократно критиковали Украину и европейские чиновники.

"Это возмущает. Это не время, когда можно быть нейтральным, особенно в этой части мира, и когда вы должны быть членом НАТО и ЕС. Быть нейтральным означает поддерживать Путина", – сказал в Будапеште дипломат европейской страны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вляпался в очередной скандал. Политик намекнул, что Украина не существует.

Также "Комментарии" писали о дипломатическом скандале между США и Венгрией.