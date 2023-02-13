"Слава армии! Не увянет слава России!" – хор в столице европейской страны

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Slava Kot
В столице Венгрии открылась новая оперная постановка, основанная на романе Льва Толстого о наполеоновском нападении на Россию, адаптированную композитором Сергеем Прокофьевом. Именно в ней звучат резонансные лозунги. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на The Guardian.
Опера в Будапеште. Фото из открытых источников
Венгерская государственная опера, открывшая новую постановку, отмечает, что она никак не связана с событиями в Украине и была запланирована задолго до начала войны. Однако российские патриотические лозунги сильно резонируют с происходящими в Украине событиями, тем более в стране, принадлежащей к ЕС.
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Также возле оперного театра рекламные лозунги провозглашают отмену санкций против страны-агрессора.
Напомним, что Венгрия постоянно накладывает вето на санкции против России, критикует ЕС и выступает против предоставления оружия Украине, а также запрещает перевозить военное оборудование по ее территории. В противоположность другим странам, в Венгрии также нет украинских флагов. Такие действия венгерских властей неоднократно критиковали Украину и европейские чиновники.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вляпался в очередной скандал. Политик намекнул, что Украина не существует.
Также "Комментарии" писали о дипломатическом скандале между США и Венгрией.
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