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Словацкие перевозчики перекрыли границу с Украиной: что на данный момент известно

В Словакии перевозчики начали блокировать пункт пропуска на границе с Украиной

сегодня, 17:48
Автор:
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Марьян Ощановский
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Словацкие перевозчики в 16:05 1 декабря приступили к блокированию движения грузового транспорта через пункт пропуска "Вишне-Немецкое", который смежен с украинским пунктом пропуска "Ужгород". О начале протеста Государственную пограничную службу Украины проинформировали словацкие пограничники, сообщает портал "Комментарии".

Словацкие перевозчики перекрыли границу с Украиной: что на данный момент известно

Словацкие перевозчики начали блокировать границу с Украиной. Фото из открытых источников

В Госпогранслужбе сообщили, что пока неизвестно, сколько времени продлится протест словацких перевозчиков. Отмечается, что организовали акцию представители Союза перевозчиков Словакии.


Участники протеста не будут блокировать перевозки гуманитарной помощи, других важных грузов, живых животных, горючего и охлажденных грузов. Все остальные виды грузов протестующие будут пропускать на выезд из Словакии в ограниченном количестве, а именно – по четыре грузовика в час.

В Госпогранслужбе также сообщили, что на въезд в Словакию перевозчики не будут блокировать движение. Помимо грузовиков они не будут ограничивать движение легковых автомобилей и автобусов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Центр обслуживания украинского тяжелого вооружения в Словакии продолжит выполнять работы по ремонту украинской тяжелой техники. Глава МИД Украины добавил, что не видит со стороны Словакии рисков и нужно продолжать с соседней страной конструктивный диалог.

Также издание "Комментарии" сообщало, что парламент Словакии отреагировал на решение правительства Роберта Фицо прекратить военную помощь Украине. В частности, парламент утвердил правительство премьер-министра, поддержав политическую программу, обещающую прекратить государственную военную помощь Украине, сократить бюджетный дефицит и ввести новый банковский налог.



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Источник: https://t.me/DPSUkr/16544
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