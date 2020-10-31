Словакия начала массовое тестирование на коронавирус

Словакия начала массовую диагностику населения на коронавирус. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на местные СМИ.

Известно, что сегодня утром в столице страны у мест тестирования образовались большие очереди, люди вынуждены ждать в течение трех часов. Обследованию подлежат все граждане Словакии в возрасте до от 10 до 65 лет, хотя и в добровольном порядке.



Премьер-министр страны Игорь Матович считает массовое тестирование альтернативой локдауну, который может наступить в ближайшее время.

"Мы имеем большой шанс показать Европе и миру, что все может быть также иначе — без закрытия экономики и миллионов безработных", — заявил он.

Государство предложило гражданам пройти тесты на наличие антител в организме, хотя считается, что данная категория тестов не является информативной, если сравнивать с ПЦР-тестированием.



В то же время, в случае получения отрицательного результата, лицо имеет право беспрепятственно передвигаться по территории Словакии.

Известно, что сегодня и завтра будет продолжаться первый этап тестирования на коронавирусную инфекцию, на следующих выходных состоится вторая фаза. Население Словакии составляет примерно 5,5 млн человек. Согласно данным Европейского центра по профилактике и контролю заболеваемости в стране в течение последних двух недель заболели 504,6 человека на 100 000 населения. В соседней Чехии этот показатель составляет 1512,3, а в Германии — 182,1.

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