Словакия начала массовое тестирование на коронавирус

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Дмитрий Симоненко
Словакия начала массовую диагностику населения на коронавирус. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на местные СМИ.
Известно, что сегодня утром в столице страны у мест тестирования образовались большие очереди, люди вынуждены ждать в течение трех часов. Обследованию подлежат все граждане Словакии в возрасте до от 10 до 65 лет, хотя и в добровольном порядке.
Премьер-министр страны Игорь Матович считает массовое тестирование альтернативой локдауну, который может наступить в ближайшее время.
Государство предложило гражданам пройти тесты на наличие антител в организме, хотя считается, что данная категория тестов не является информативной, если сравнивать с ПЦР-тестированием.
В то же время, в случае получения отрицательного результата, лицо имеет право беспрепятственно передвигаться по территории Словакии.
Известно, что сегодня и завтра будет продолжаться первый этап тестирования на коронавирусную инфекцию, на следующих выходных состоится вторая фаза. Население Словакии составляет примерно 5,5 млн человек. Согласно данным Европейского центра по профилактике и контролю заболеваемости в стране в течение последних двух недель заболели 504,6 человека на 100 000 населения. В соседней Чехии этот показатель составляет 1512,3, а в Германии — 182,1.
Ранее "Комментарии" писали о том, что в Перу выходили больного коронавирусом недоношенного младенца.
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